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Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için flaş öneri: 16 takım olsun

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 23.05.2020 21:19 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Süper Lig'de kalan maçların akıbeti ve küme düşmenin kaldırılma talebiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. ‘Küme düşme kalkarsa şampiyonluk da kalkar, adaletli olmaz' diyen Demirkol, “Ben bu ligin sahibi olsam isterim ki 16 takım olsun” ifadelerini kullandı.

Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için flaş öneri: 16 takım olsun

Mehmet Demirkol, beIN Sports ekranlarında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi ve Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılma ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Demirkol’un açıklamaları şu şekilde:

“KÜME DÜŞMENİN KALKMASI DİYE BİR ŞEY OLAMAZ”

“Eğer lig bitecekse küme düşmenin kalkması diye bir şey olmaz. Niye oynuyorsunuz o zaman? 4 takım dışında herkesin tatile çıkması demek bu. Mantıklı değil. Oynanacaksa kurallara göre oynanır. Eğer küme düşme kalkacaksa bir sezonda, o sezon başında açıklanır.”

“ŞİMDİ KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASI CİDDİ BİR ADALETSİZLİK OLUR”

“24. haftada lig araya girmeden 2 hafta önce şampiyonluk adaylarından biriyle oynayan bir takım ondan puan almak için elinden gelen her şeyi yapacak, ondan puan alacak. Sonra küme düşmeyi kaldıracaksınız, lig yeniden başlayacak… O takımın yabancılarını sen bulamazsın ki. Oynamazlar bile. Genç takımla çıkacak diğer takıma, ciddi bir adaletsizlik olacak.”

“KÜME DÜŞME KALKARSA ŞAMPİYONLUK DA KALKAR”

“Küme düşme kalkarsa şampiyonluk da kalkar. Şampiyon da belirleyemeyiz. Doğru, adaletli olmaz. Yanlış. Hiç doğru bir durum değil bu. Oynamayın daha iyi o zaman. Kabul edileceğini zannetmiyorum.”

“LİGİN SAHİBİ OLSAM 16 TAKIM OLSUN İSTERİM”

“Ben bu ligin sahibi olsam isterim ki 16 takım olsun. Hatta daha düşük olsun. Büyük takımlar ikişer defa oynayacağına, dörder defa oynasın. Mümkün olduğunca çok maç oynasınlar. Yüksek seviyede olsun.”

“21 TAKIMLIK ÜST DÜZEY BİR SÜPER LİG MÜMKÜN DEĞİL”

“Ligimizde yerli oyuncu ve yabancı kalitesi anlamında 21 takımı doldurabilecek kalitede oyuncu havuzumuz yok. Bugünkü oyuncu havuzuyla 21 takımlık üst düzey bir Süper Lig uygulanması mümkün değil.”

“SON 8 MAÇIN SEYİRCİSİZ OLMASI HAKEMLER İÇİN İYİ BİR ŞANS”

“Seyirci baskısının olmayacağı, kişisel mücadelenin muhtemelen daha az olacağı, topla oyunun daha fazla olacağı bir 8 haftada; genç, iyi sinyaller veren hakemlere daha kuvvetli maçlar verip, onları hazırlamak için iyi bir şans. Hakemler açısından olumlu şeyler çıkabilecek bir döneme giriyoruz.”

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