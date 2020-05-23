Mehmet Demirkol'dan Süper Lig için flaş öneri: 16 takım olsun

Mehmet Demirkol, beIN Sports ekranlarında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi ve Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılma ihtimaliyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Demirkol’un açıklamaları şu şekilde:

“KÜME DÜŞMENİN KALKMASI DİYE BİR ŞEY OLAMAZ”

“Eğer lig bitecekse küme düşmenin kalkması diye bir şey olmaz. Niye oynuyorsunuz o zaman? 4 takım dışında herkesin tatile çıkması demek bu. Mantıklı değil. Oynanacaksa kurallara göre oynanır. Eğer küme düşme kalkacaksa bir sezonda, o sezon başında açıklanır.”

“ŞİMDİ KÜME DÜŞMENİN KALDIRILMASI CİDDİ BİR ADALETSİZLİK OLUR”

“24. haftada lig araya girmeden 2 hafta önce şampiyonluk adaylarından biriyle oynayan bir takım ondan puan almak için elinden gelen her şeyi yapacak, ondan puan alacak. Sonra küme düşmeyi kaldıracaksınız, lig yeniden başlayacak… O takımın yabancılarını sen bulamazsın ki. Oynamazlar bile. Genç takımla çıkacak diğer takıma, ciddi bir adaletsizlik olacak.”

“KÜME DÜŞME KALKARSA ŞAMPİYONLUK DA KALKAR”

“Küme düşme kalkarsa şampiyonluk da kalkar. Şampiyon da belirleyemeyiz. Doğru, adaletli olmaz. Yanlış. Hiç doğru bir durum değil bu. Oynamayın daha iyi o zaman. Kabul edileceğini zannetmiyorum.”