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Mehmet Demirkol'dan sürpriz iddia! "Yayın ihalesinde beIN Sports'un diskalifiye edildiğini duydum"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.03.2024 08:01
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Son dönemde tartışma konusu olan ve sonucu büyük merakla beklenen yayın ihalesinin sonuçlandı. TFF, Süper Lig'in yeni yayıncısının yeniden beIN Sports olduğunu açıkladı. Bu açıklamadan günler sonra Mehmet Demirkol'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Mehmet Demirkol'dan sürpriz iddia! "Yayın ihalesinde beIN Sports'un diskalifiye edildiğini duydum"

Süper Lig ve 1’inci Lig'in yayıncı kuruluşunun neresi olacağı merak konusu olmuşken TFF, Süper Lig'in yeni yayıncısını resmen açıkladı. beIN Sports 3 yıllığına yeniden Süper Lig'in yayıncı kuruluşu oldu.

BEIN MEDYA KAZANDI

beIN, yıllık 182 milyon dolarlık sözleşme konusunda TFF ile el sıkıştı.

beIN Sports, TFF ile 3 yıllık yayın hakları için anlaştı. Yayıncı kuruluş, anlaşılan rakamın yarısını TL yarısını Dolar olarak ödeyecek. Her sene TL ödenecek kısma TEFE/TÜFE artışı yapılacak. Dolar kısmında ise Merkez Bankası kuru baz alınacak.

MEHMET DEMİRKOL'DAN SÜRPRİZ İDDİA

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Demirkol, "BeIN diyorum hep ama geçen hafta Saran'ın hafta içindeki yaptığı açıklama gibi, programa girmeden önce öyle bir haber aldım. Saran'a bizzat TFF tarafından beIN diskalifiye edildi dendi. Böyle bir şey duyunca tabii, şimdi federasyon ve kulüplerin tavrını da biliyorum bu ifade etmez ama bu kadar net deniyorsa da... TFF'den açıklama gelmedi" açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR ŞEY ŞEFFAF YAPILMADI"

"Baştan beri söylediğim şey gerçek oldu, kaldıraç olarak kullandılar Saran'ı. 182 milyon dolar iyi para ama full dolarsa. Şimdi kaçı dolar, kaçı TL açıklanmadı orası da. Hiçbir şey şeffaf yapılmadı. Benim tek ricam adam gibi çekin maçı. Ben bilmiyorum yayıncılığı, Şansal Büyüka diyor bunları. Kulüplerde kendi üzerine düşeni yap ve markanı yükselt"

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