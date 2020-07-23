Mehmet Demirkol: Erol Bulut Fenerbahçe'de gibi anlaşılıyor

Spor yazarı Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş ekranlarında yer alan beIN Manşet programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

"ALMANYA'YI ZENGİN ETMEYELİM"

"Fransa'dan ve İtalya'dan bizim ligimizden oyuncular alınıyor. Yüksek potansiyelli oldukları için alınıyorlar. Türk takımlarının oyuncuları uluslararası seviyeye çıkarması lazım. Bielefeld etrafını zangin etmeyelim, organizasyonu yapalım sonra korkulacak bir şey kalmaz, ne yabancı kuralı ne başka bir şey."

"TAKİBAT YETMEZ"

"Lyon, herhangi bir kulüp değil. Ligue 1, TFF 1. Lig'den transfer yapıyor. Bu planlamayı yapabilmek için takibatı da yapmak lazım. Takibat da yetmez, son dokunuşları yapmak lazım."

"ORGANİZASYONUMUZ YOK"

"Scout konusunda çok organizasyon yok ama çok yetenekli arkadaşlarımız var. Biz daha bunun üzerine kurmadık işi dünyada çoğunlukla öyle ama. Çok enseyi karartmamak lazım, çabuk uyum sağlayabiliriz."

"BÜYÜK TAKIMLARA SATMAYI DÜŞÜNÜYORDUR"

"Napoli, Cengiz'e büyük paralar veriyorsa Manchester City gibi takımlara satarım diye düşünüyordur. Başakşehir'in yaptığı kontratı tebrik etmek lazım. Cengiz, Napoli'ye transfer olursa bir yüzde 20 daha alıyor transfer ücreti üzerinden."