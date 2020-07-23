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Mehmet Demirkol: Erol Bulut Fenerbahçe'de gibi anlaşılıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.07.2020 11:04 | Son Güncelleme

Spor yazarı ve yorumcu Mehmet Demirkol, beIN Manşet programında futboldaki gündemi değerlendirdi. Fenerbahçe'nin anlaştığı teknik adam hakkında iddia da bulunan Demirkol, "Fenerbahçe'de, Okan Buruk'a camianın tepkisi ne olur bilmiyorum. Bence büyük tepki olmaz. Fenerbahçe'nin teknik direktörü 1.5 ay önceden belli gibiydi. Ali Koç'un açıklamalarından Erol Bulut Fenerbahçe'de gibi anlaşılıyor ama bu fikir değişmez demek değil" dedi.

Mehmet Demirkol: Erol Bulut Fenerbahçe'de gibi anlaşılıyor

Spor yazarı Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş ekranlarında yer alan beIN Manşet programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

"ALMANYA'YI ZENGİN ETMEYELİM"

"Fransa'dan ve İtalya'dan bizim ligimizden oyuncular alınıyor. Yüksek potansiyelli oldukları için alınıyorlar. Türk takımlarının oyuncuları uluslararası seviyeye çıkarması lazım. Bielefeld etrafını zangin etmeyelim, organizasyonu yapalım sonra korkulacak bir şey kalmaz, ne yabancı kuralı ne başka bir şey."

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"TAKİBAT YETMEZ"

"Lyon, herhangi bir kulüp değil. Ligue 1, TFF 1. Lig'den transfer yapıyor. Bu planlamayı yapabilmek için takibatı da yapmak lazım. Takibat da yetmez, son dokunuşları yapmak lazım."

"ORGANİZASYONUMUZ YOK"

"Scout konusunda çok organizasyon yok ama çok yetenekli arkadaşlarımız var. Biz daha bunun üzerine kurmadık işi dünyada çoğunlukla öyle ama. Çok enseyi karartmamak lazım, çabuk uyum sağlayabiliriz."

"BÜYÜK TAKIMLARA SATMAYI DÜŞÜNÜYORDUR"

"Napoli, Cengiz'e büyük paralar veriyorsa Manchester City gibi takımlara satarım diye düşünüyordur. Başakşehir'in yaptığı kontratı tebrik etmek lazım. Cengiz, Napoli'ye transfer olursa bir yüzde 20 daha alıyor transfer ücreti üzerinden."

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"EROL BULUT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

"Fenerbahçe'de, Okan Buruk'a camianın tepkisi ne olur bilmiyorum. Bence büyük tepki olmaz. Fenerbahçe'nin teknik direktörü 1.5 ay önceden belli gibiydi. Ali Koç'un açıklamalarından Erol Bulut Fenerbahçe'de gibi ama bu fikir değişmez demek değil."

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"AVCI FENERBAHÇE'YE GELİRDİ"

"Geçen sene Abdullah Avcı, şampiyon olsaydı bence Fenerbahçe'ye gelecekti. Net bir bilgim yok ama o dönem bilgi kırıntılarından bunu anladım. Okan Buruk'ta da böyle olabilir mi? Elbette olabilir ama izlenime göre Erol Bulut gibi görünüyor."

"FENERBAHÇE VE MESUT OLMAZ"

"Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin de Mesut'un da kendine getirecek bir oraganizasyona ihtiyacı var. Daha oturmuş bir organizasyon Mesut Özil'e yarar. Bana doğru bir birliktelik olur gibi gelmiyor."

"BAŞKA SEVİYEYE ÇIKTI"

"Hakan Çalhanoğlu, pandemi sonrasında ve Ibrahimovic'le yan yana gelince başka seviyeye çıktı."

"BİR SÜRE DAHA KALMALI"

"İrfan Can Kahveci'den ayrılık mesajı hakkında Mehmet Demirkol: "En azından Türkiye'de bir süre daha vakit geçirmesini makul buluyorum. Kendi özelliklerine uygun bir tercih yapmalı. İspanya veya Fransa, geçiş dönemi için uygun duraklar olabilir."


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