Mehmet Demirkol: Türkiye'nin en iyi santrforu Burak Yılmaz

beIN Haber'de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Demirkol şunları söyledi:

"Burak Yılmaz olayın para ile alakası olmadığını belirtiyor. Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi Burak Yılmaz'ı istemiyor. Bu çok net. Burak da fazla duygusal, istenmediğini düşünüyor. Ama bu konu çözülebilir. İki taraf da egolu davranıyor."

"BURAK, CENK'TEN DAHA ÖNDE"

Burak Yılmaz ile Cenk Tosun'u kıyaslayan Mehmet Demirkol, "Burak'ın yaşı artık belli seviyede ve sürekli oynaması lazım. Oynamadığı zaman bitebilir. Futbolu bırakmasa bile, futbol onu bırakabilir. Türkiye'nin en iyi santrforu Burak. Cenk kusura bakmasın ama bundan hiç şüphem yok. Cenk'i de beğeniyorum ama Burak daha önde" ifadelerini kullandı.

