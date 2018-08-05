Mehmet Ekici Almanya'ya geri dönüyor

F.Bahçe'ye geldiği günden beri şanssızlıklarla boğuşan Mehmet Ekici'ye Almanya'dan talip var. Tecrübeli oyuncunun eski takımı Werder Bremen'in 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine katmak istediği öğrenildi.
2014 yılından beri Türkiye'de olan Ekici'nin menajerinin teklifi doğruladığı ancak henüz Fenerbahçe ile görüşmediği bildirildi. Sarı-Lacivertli takımda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun bu transfere onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Mehmet Ekici, Almanya'da Bayern Münih ve Nürnberg gibi takımlarda da oynadı. (TAKVİM)
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