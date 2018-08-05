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Mehmet Ekici Almanya'ya geri dönüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.08.2018 11:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Ekici, Alman temsilcisi Werder Bremen'in radarına girdi.

Mehmet Ekici Almanya'ya geri dönüyor

F.Bahçe'ye geldiği günden beri şanssızlıklarla boğuşan Mehmet Ekici'ye Almanya'dan talip var. Tecrübeli oyuncunun eski takımı Werder Bremen'in 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine katmak istediği öğrenildi.

2014 yılından beri Türkiye'de olan Ekici'nin menajerinin teklifi doğruladığı ancak henüz Fenerbahçe ile görüşmediği bildirildi. Sarı-Lacivertli takımda Teknik Direktör Phillip Cocu'nun bu transfere onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor. Mehmet Ekici, Almanya'da Bayern Münih ve Nürnberg gibi takımlarda da oynadı. (TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig Almanya mehmet ekici

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