Mehmet Ekici: Çok çalışıp formayı kazanacağıma inanıyorum

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mehmet Ekici, 1-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Maçta forma giymesi ile ilgili konuşan Ekici, "Uzun zamandan sonra forma giymek güzeldi ama keşke daha iyi sonuç olsaydı. Gelecek haftalarda bu durumu tersine çevirip devam edeceğiz" dedi.

"KİMİN OYNAMASI GEREKTİĞİNE HOCAMIZ KARAR VERİYOR"

Mehmet Ekici'ye, Giuliano'nun takımdan ayrılacak olması ve yerine oynayacak oyuncu ile ilgili sorulan soruya, "Öncelikle, kimi oynatacağı hocamızın kararı. Ben kendimi iyi hazırlayıp, hep iyi olmaya çalıştım. Maalesef geçen sene çok fazla oynayamadım, birçok şanssızlık yaşadım. Bu sene sakatlığım ile ilgili hiçbir sorunum yok, çok çalışıp formayı kazanacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

