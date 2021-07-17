MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Ekrem Dinler kimdir ve neden öldü? ’Cilalı İbo' filmlerini çeken yönetmen vefat etti

Mehmet Ekrem Dinler kimdir ve neden öldü? ’Cilalı İbo' filmlerini çeken yönetmen vefat etti

17.07.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinin yönetmeni ve senaristi Mehmet Ekrem Dinler, 93 yaşında yaşamını yitirdi. 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi olan Mehmet Ekrem Dinler, çektiği "Cilalı İbo" filmleriyle adını duyurmuştu.

Mehmet Ekrem Dinler kimdir ve neden öldü? ’Cilalı İbo' filmlerini çeken yönetmen vefat etti

Kemal Sunal, Tarık Akan, Taner Yiğit, Süleyman Turan ve Feridun Karakaya gibi önemli isimlerle birlikte çalışma fırsatı bulan Mehmet Ekrem Dinler, bugüne kadar önemli filmlere imza attı. Mehmet Ekrem Dinler, Bir Daha Asla, Ezan Sesleri, Zehirli Çiçek, Gizli Oyun, Vatan Kucağında, Ağlıyorsam Yaşıyorum, Perişan ,Ölmeyen Arkadaşlık, Adana Urfa Bankası gibi filmleri yönetti.

MEHMET EKREM DİNLER KİMDİR?

24 Ocak 1928 yılında Adana’da doğan Mehmet Ekrem Dinler, sanat yaşamı boyunca çok sayıda dizi ve filme imza attı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Ekrem Dinler, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi oldu.

Daha çok çektiği aşk filmleriyle adını duyuran Mehmet Ekrem Dinler, kariyerinin ilk zamanında Kemal Film’de çalışmıştı.

1970'lerden itibaren farklı türlerde birçok film yöneten Mehmet Ekrem Dinler, aralarında Tarık Akan, Süleyman Turan, Taner Yiğit, Kemal Sunal ile Feridun Karakaya'nın oynadığı ünlü oyuncularla birlikte çalıştı.

MEHMET EKREM DİNLER NEDEN ÖLDÜ?

Usta yönetmenin ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak kızı Ayşe Nil Dinler'in verdiği bilgiye göre; Mehmet Ekrem Dinler’in cenazesi, 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 12.00'da Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Usta yönetmenin yönettiği bazı filmler ise şöyle:

"Bir Daha Asla" (1992), "Ezan Sesleri" (TV Filmi 1993), "Zehirli Çiçek" (1986), "Gizli Oyun" (1989), "Vatan Kucağında" (1982), "Ağlıyorsam Yaşıyorum" (1986), "Perişan" (1976), "Ölmeyen Arkadaşlık" (1981), "Adana Urfa Bankası" (1976), "Aman Karım Duymasın" (1976), "Unutma Beni" (1974), "Kadınlar Hayır Derse" (1975), "Evlat" (1972), "Kır Çiçeği" (1973), "Yuvasız Kuşlar" (1970), "Cilalı İbo Yetimler Meleği" (1971).

İşte Mehmet Ekrem Dinler'in tüm filmleri;

Mehmet Ekrem Dinler kimdir ve neden öldü? ’Cilalı İbo' filmlerini çeken yönetmen vefat etti

Mehmet Ekrem Dinler kimdir ve neden öldü? ’Cilalı İbo' filmlerini çeken yönetmen vefat etti

Mehmet Ekrem Dinler kimdir ve neden öldü? ’Cilalı İbo' filmlerini çeken yönetmen vefat etti

Mehmet Ekrem Dinler kimdir ve neden öldü? ’Cilalı İbo' filmlerini çeken yönetmen vefat etti

Mehmet Ekrem Dinler kimdir ve neden öldü? ’Cilalı İbo' filmlerini çeken yönetmen vefat etti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Yasemin Kozanoğlu'na zaman yaramadıYasemin Kozanoğlu'na zaman yaramadı
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal Tarık Akan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Büyükşen çifti cinayetinde sır perdesi aralandı! İtiraf ettiler

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Yeni evli çiftin 'düğün masrafları' kavgası kamerada

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Ümitcan Uygun tahliye edildi

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Meedo suskunluğunu bozdu! "Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını öğrenebilirsin"

Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"

Erkan Petekkaya'yı öfkelendiren Acun Ilıcalı sorusu! "O mikrofonu alır sana ne yaparım biliyor musun?"

Sosyal medya paylaşımı ortalığı yıktı geçti

Sosyal medya paylaşımı ortalığı yıktı geçti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çılgın Bediş'in Oktay'ı son haliyle şaşkına çevirdi

Çılgın Bediş'in Oktay'ı son haliyle şaşkına çevirdi

Tatilden paylaştı! Dekolteye sansür

Tatilden paylaştı! Dekolteye sansür

Olay paylaşım! "Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin"

Olay paylaşım! "Biri Kadir'e evli olduğunu söylesin"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.