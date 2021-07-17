Mehmet Ekrem Dinler kimdir ve neden öldü? ’Cilalı İbo' filmlerini çeken yönetmen vefat etti

Kemal Sunal, Tarık Akan, Taner Yiğit, Süleyman Turan ve Feridun Karakaya gibi önemli isimlerle birlikte çalışma fırsatı bulan Mehmet Ekrem Dinler, bugüne kadar önemli filmlere imza attı. Mehmet Ekrem Dinler, Bir Daha Asla, Ezan Sesleri, Zehirli Çiçek, Gizli Oyun, Vatan Kucağında, Ağlıyorsam Yaşıyorum, Perişan ,Ölmeyen Arkadaşlık, Adana Urfa Bankası gibi filmleri yönetti.

MEHMET EKREM DİNLER KİMDİR?

24 Ocak 1928 yılında Adana’da doğan Mehmet Ekrem Dinler, sanat yaşamı boyunca çok sayıda dizi ve filme imza attı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun olan Mehmet Ekrem Dinler, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nün sahibi oldu.

Daha çok çektiği aşk filmleriyle adını duyuran Mehmet Ekrem Dinler, kariyerinin ilk zamanında Kemal Film’de çalışmıştı.

1970'lerden itibaren farklı türlerde birçok film yöneten Mehmet Ekrem Dinler, aralarında Tarık Akan, Süleyman Turan, Taner Yiğit, Kemal Sunal ile Feridun Karakaya'nın oynadığı ünlü oyuncularla birlikte çalıştı.

MEHMET EKREM DİNLER NEDEN ÖLDÜ?

Usta yönetmenin ölüm nedenine ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. Ancak kızı Ayşe Nil Dinler'in verdiği bilgiye göre; Mehmet Ekrem Dinler’in cenazesi, 17 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 12.00'da Zincirlikuyu Camisi'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

Usta yönetmenin yönettiği bazı filmler ise şöyle:

"Bir Daha Asla" (1992), "Ezan Sesleri" (TV Filmi 1993), "Zehirli Çiçek" (1986), "Gizli Oyun" (1989), "Vatan Kucağında" (1982), "Ağlıyorsam Yaşıyorum" (1986), "Perişan" (1976), "Ölmeyen Arkadaşlık" (1981), "Adana Urfa Bankası" (1976), "Aman Karım Duymasın" (1976), "Unutma Beni" (1974), "Kadınlar Hayır Derse" (1975), "Evlat" (1972), "Kır Çiçeği" (1973), "Yuvasız Kuşlar" (1970), "Cilalı İbo Yetimler Meleği" (1971).

İşte Mehmet Ekrem Dinler'in tüm filmleri;



