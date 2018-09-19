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Mehmet Erdem'e konser iptal ettiren duman!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.09.2018 11:14 | Son Güncelleme

Kocaeli Gaziantep Tanıtım Günleri'nde kapalı fuar alanında kebap yapılırken oluşan duman her yeri kaplayınca Mehmet Erdem'in vereceği konser iptal edildi.

Mehmet Erdem'e konser iptal ettiren duman!

İzmit Uluslararası Fuar Alanı'nda düzenlenen Kocaeli Gaziantep Tanıtım Günleri, bugün öğle saatlerinde başladı. Gaziantep yöresine ait baharat, salça ve yemeklerin tanıtımının yapıldığı stantlarda kebap ve baklava çeşitleri ön plana çıktı.

Fuarın açılış günü olması sebebiyle saat 20.00'de yapılması planlanan Mehmet Erdem konseri ise salonun kebap dumanıyla dolması nedeniyle ertelendi.

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Gün boyunca kebap pişirilen salonda, havalandırmaların yetersiz kalması nedeniyle kebap stantlarından yükselen duman tahliye edilemedi. Saat 20.00'de başlaması planlanan konser önce 21.00'e ertelendi.

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Duman tahliye edilemeyince ise konser iptal edildi. Sahne önünde bekleyen kalabalığa seslenen bir görevli, "Elimizde olmayan nedenlerden dolayı, bu aşırı dumandan dolayı sanatçımız sahne alamayacak. Sizlerden çok özür diliyoruz. Kusura bakmayın lütfen.

Cuma ve Pazar günleri konserlerimiz var yine. Sizleri orada bekleyeceğiz. Kusura bakmayın sizleri buraya kadar yorduk. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere" diyerek konserin iptal edildiğini duyurdu. Bunun üzerine konseri dinlemek için salona gelen kalabalıktan bazı kişiler tepki gösterdi.

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