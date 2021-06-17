Mehmet Korhan Fırat kimdir, nereli? Aşk Mantık İntikam Ekrem kimdir? Mehmet Korhan Fırat kaç yaşında?

İlk oyunculuk deneyimini Şefkat Tepe dizisi ile yaşayan ve daha sonra Payitaht Abdülhamid, Doğduğun Ev Kaderindir gibi birçok başarılı dizide de rol alan oyuncu Mehmet Korhan Fırat kimdir sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Mehmet Korhan Fırat, FOX TV'de yakında başlayacak olan romantik komedi dizisi Aşk Mantık İntikam'da 'Ekrem' karakterini canlandıracak. Peki Mehmet Korhan Fırat kimdir, nereli? Aşk Mantık İntikam Ekrem kimdir?

MEHMET KORHAN FIRAT KİMDİR?

32 yaşında olan ve 26 Ağustos 1988 tarihinde Erzincan ilinde dünyaya gelen Mehmet Korhan Fırat eğitimini Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarında tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2010' da rol almış olduğu Şefkat Tepe dizisinde Şahin Bulut karakteri ile gerçekleştirmiştir. Ardından Ekip 1 dizisinde rol almış ve dizide Ali Babür karakterini canlandırmıştır.

2017-2019 seneleri arasında yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Tufan karakterine hayat veren Fırat, Aralık 2019 tarihinde TV8’de yayınlanmaya başlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin ilk sezonunda Celal karakteri ile yer almıştır. Ve daha sonra Payitaht Abdülhamid dizisine Tatavlalı karakteriyle dahil olmuş, senaryo gereği 132. bölümde ölmüş ve diziye veda etmiştir. Mavera dizisinde Şahsuvar karakterine hayat vermiştir. 2021 yılı yaz aylarında FOX TV'de başlayacak olan Aşk Mantık İntikam dizisinde ise Ekrem karakterine hayat verecektir.