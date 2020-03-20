Mehmet Öz 'bol bol seks yapın' dedi! Gonca Vuslateri yanıt verdi

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Salgından korunmak için evlerinden çıkmayan vatandaşlara en ilginç tavsiyeyi ise ABD'nin çeşitli televizyon kanallarında sağlık programları yapan ünlü doktor Mehmet Öz verdi.

TMZ'ye konuşan Öz, içeride kalan insanların koronavirüsüyle mücadele için önerilen sosyal mesafenin olumsuz etkilerine karşı "Eğer öteki yarınızla birlikte karantinaya girdiyseniz en iyi çözüm cinsel ilişkiye girmek. Gerilimi azaltacak ve daha uzun yaşayacaksınız. Belki bebek yapacaksınız. Bu birbirinizin yüzüne bakıp sinirine dokunmaktan daha iyi" dedi.

Öz'e en ilginç tepki ise oyuncu Gonca Vuslateri'nden geldi.

Mehmet Öz'ün kısa sürede sosyal medyada gündem olan açıklamasına bir tepki de başarılı oyuncu Gonca Vuslateri'den geldi. Twitter hesabından attığı tweetle Öz'ün bu tavsiyesine uyacağını söyleyen oyuncu, "Çare yok, yapacağız artık. Off bitmiyor çilemiz..." dedi.

