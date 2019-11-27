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Mehmet Özdilek: Rakibimizi iyi tanıyoruz

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 27.11.2019 14:14 | Son Güncelleme

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmayı değerlendirerek, "Rakibimizi iyi tanıyoruz. Güçlü olduğu yönlerin yanı sıra oyunun birçok bölümünde zafiyet gösterdiği noktalar da var. Bunlardan yararlanmaya çalışacağız" dedi.

Mehmet Özdilek: Rakibimizi iyi tanıyoruz

Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri'nde devam etti.

Antrenman öncesi basın toplantısı düzenleyen Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Gaziantep FK maçını değerlendirdi. Karşılaşmadan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini kaydeden Özdilek, "Çok geniş bir kadro derinliğimiz yok, sıkıntı yaşayacak mıyız bakacağız. İnşallah hafta sonuna kadar başka problemlerle karşı karşıya gelmeyiz. Geçen hafta önemli bir müsabaka kazandık. Kendi evimizde uzun zamandır kazanamamanın getirdiği baskıyı attık. İyi oyun, net skor, gol yemeden kazanmak bizi mutlu etti. Ama maçtan sonra da söyledim, sadece bir maç kazandık, mücadele devam edecek. Uzun bir sürecimiz var, uzun bir yolumuz var ama içerideki maçları lehimize çevirmek bizim adımıza sevindiriciydi. Hem oyun olarak hem skor olarak artık istikrar önemli bu ligde. Yine zor bir deplasmana gidiyoruz. Amacımız oradan puan veya puanlarla dönmek. Bunu yapabilecek gücümüz, potansiyelimiz var" diye konuştu.

"OYNANMADAN HİÇBİR MAÇI KAZANAMIYORSUNUZ VEYA KAYBETMİYORSUNUZ"

Gaziantep ekibi karşısında zaaflarından yararlanmayı düşündüklerini belirten Mehmet Özdilek, her maça tek tek bakarak puanlara talip olduklarını ifade etti. Özdilek, "Oyun anlamında her gün üstüne koyarak gelişen bir yapımız var. Aslında içeride ve dışarıda oynadığınız müsabakalardan daha çok ortaya koyduklarımız kıymetli ve değerli. Her hafta üstüne fiziksel ve oyun anlamında kendimizi geliştirerek çok şey koyduğumuzu ifade edebilirim. Rakibi de iyi tanıyoruz, güçlü olduğu yönler var. Oyunun birçok bölümünde zafiyet gösterdiği noktalar da var. Bunlardan yararlanmaya çalışacağız. Şu anda takımın hem morali hem takımdaşlığı çok üst seviyede. Ümit ederim ki bunu hafta sonu sahaya yansıtarak oradan istediğimizi elde ederek yolumuza devam edeceğiz. Her maça tek tek bakıyoruz, ligin artık ilk devrenin sonu bayağı bir kısaldı. 5 maçımız var, 2 tane de kupa oynayacağız ve ondan sonra ilk devreyi bitireceğiz. Geçen hafta da söyledim, her maça tek tek bakacağız, her puana da talibiz. Oynanmadan hiçbir maçı kazanamıyorsunuz veya kaybetmiyorsunuz. Tüm maçları kazanabilecek potansiyelimiz olduğunu geçen hafta söylemiştim, aynı düşünceden hiç geri adım atmıyorum. Rakibimize saygıyı göstereceğiz ama her maçı kazanma odaklı oynayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
İNŞAALLAH GELDİĞİNİZ GİBİ TEKRAR sportoto 1,lige geri gideceksiniz size 1,ligde başarılar satılmışlar 2, kez feneri şampiyonluktan ettiniz sattınız 6,S CİNCONA geldiğiniz gibi gideceksiniz
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