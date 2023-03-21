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Mehmet Şef deprem bölgesinden döndü! Gelen mesajı paylaştı: Siz geldiğinizden beri...

21.03.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem, 11 ili etkileyen büyük yıkımlara sebep oldu. Depremin ilk gününden beri sahra mutfaklarında çalışan Mehmet Yalçınkaya günler sonra İstanbul'a döndü. Mehmet Şef paylaşımları sonrası gelen bir mesajı paylaştı ve bakın ne dedi.

Mehmet Şef deprem bölgesinden döndü! Gelen mesajı paylaştı: Siz geldiğinizden beri...

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli deprem sonrası bölgeye giden şef Mehmet Yalçınkaya ve gönüllü ekibi ise ilk günden beri depremzedeler için yemek yapıyor.

Desteklere devam edeceklerini belirten Mehmet Yalçınkaya İstanbul'a döndü. "Buradaki bir kardeşimize bir tas çorba vermek benim içimin ferahlamasına neden oluyor" ifadelerini kullanan Mehmet Şef'e bir takipçisi mesaj attı.

GELEN MESAJA YANIT VERDİ

Masterchef jürisi ise bu mesajı paylaşarak takipçisi gibi düşünen insanların yüreğini ferahlattı.

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Takipçi mesajında "Siz deprem bölgesinden geldiğinizden beri oradakiler hep aç kaldı diye hissediyorum" deyince şef "Asla öyle düşünmeyin biz buradan desteğe devam ediyoruz" dedi.

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deprem Mehmet Yalçınkaya gönül sahra gününde

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