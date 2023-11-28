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Mehmet Şef, MasterChef yarışmacısının tekniğini görünce fenalaştı: "Ben tansiyon hastasıyım!"

28.11.2023 07:27 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da finale adım adım yaklaşılıyor. Alican'ın elendiği haftanın ardından kaptanlık oyunu oynandı ve yeni takımlar belli oldu. Mehmet Şef, oyun sırasında Barbaros'un şekerpare tatlısını kızarttığını duyunca şaşırdı. Ünlü şef, Barbaros'un bunu nasıl yaptığını sorguladı. O anda yanına Somer Sivrioğlu geldi ve onu kollarından tuttu. Mehmet Şef "Ben tansiyon hastasıyım!" ifadelerini kullandı.

MasterChef All Star'da yarışmacılar en iyi şekerpare tarifini çıkarmaya çalıştılar. Barbaros'un şekerpare yaparken kullandığı teknik ise hem yarışmacı arkadaşlarını hem de şefleri şaşırttı. Mehmet Şef'in "Ya tencerenin içerisinde kaynayan şekerpareler görüyorum." sözü üzerine Sergen, Barbaros'u işaret edip "Barbaros şekerpareyi kızarmış yaptı şefim!" dedi. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan ünlü şef, "Tencerede mi kaynatıyor?" sorusunu yöneltti. Sergen'in "Deep fry" yanıtı sonrası şaşkınlığı iyice artan Mehmet Şef, Barbaros'un tekniğini sorguladı.

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MEHMET ŞEF ÖNCE ŞAŞIRDI, SONRA Tİ'YE ALDI

Sergen'in "Deneme yaptı" sözü üzerine açıklamada bulunan Barbaros şu ifadeleri kullandı:

"Önce şerbetin içerisinde pişirdim. Sonra dışını haşhaşla kapladım, kızarttım. Gayet de güzel."

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SOMER SİVRİOĞLU YANINA KOŞTU!

O an ne diyeceğini şaşıran Mehmet Şef'in surat ifadesini gören Somer Şef, onu kollarından tuttu ve gel diyerek ti'ye aldı.

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Hasan'ın "Füzyon mutfağı" sözünün ardından tebessüm eden Mehmet Şef, "Şekerpareyi kızarttım diyor ya! Nereden çıkarttın bunu Barbaros? Bak ben tansiyon hastayım!" diyerek genç yarışmacıya takıldı.

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