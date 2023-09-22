MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! Sosyal medya sallandı! 'Ne tantana yapıyorsun burada'

Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! Sosyal medya sallandı! 'Ne tantana yapıyorsun burada'

22.09.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da bu akşam büyük ödül heyecanı yaşanıyor. 100.000 TL ödülün kazanılacağı gecede yarışmacılar ve şefler arasında tartışma çıktı. Mehmet Şef'in bir yarışmacıya sert çıkışı ise olay oldu.

MasterChef All Star yeni bölüm ile ekrana geldi. En son Gamze'nin veda ettiği yarışmada mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Denizli'de yöresel yemekler ile yarışan yarışmacılar arasından Barış ile Mehmet Şef arasında tartışma çıktı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Her bölümü büyük heyecanla takip edilen MasterChef All Star, ödül oyunu ile ekrana geldi.

F6pp9x7WcAAOYVw

Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı geceye yarışmacılar ile Mehmet Şef arasında geçen tartışma damga vurdu.

Ocakların dışında kettle ile ürün pişirmeye çalışan yarışmacılar, Mehmet Şef'in radarına yakalandı.

f4c9580c-92c4-4529-8234-6e95b6dd83fa

"NE TANTANA YAPIYORSUN"

Mavi takımdan Barış'ın 'Ocak yok şef' demesi üzerine Mehmet Şef sert çıktı.

Şef Barış'a 'İlk defa mı oluyor bu? Ne tantana yapıyorsun burada' dedi. Yalçınkaya'nın sert çıkışıyla birlikte takımlardan kettle ve bazı ürünler alındı.

f520c512-d81d-4a30-848d-9c2562fff15d

Tahsin ürünün alınmasına tepki gösterirken Mehmet Şef'in yarışmacılara bağırması sosyal medyada çok konuşuldu.

Birçok kulanıcı 'Şef de şef ama', 'Mehmet Şef haklı', 'Barış da haklı Mehmet Şef de ' gibi yorumlarda bulundular.

a2fe078a-38fb-41f4-b101-8c161bc5aeb8


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kartlar yeniden dağıtıldı! Oyunculuğuyla damga vurduKartlar yeniden dağıtıldı! Oyunculuğuyla damga vurdu
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Son hali şaşırttıYeşilçam'ın en güzel kadınlarındandı! Son hali şaşırttı
İkili arasında kriz çıktı! 'Beğenmedim' deyince çıldırdıİkili arasında kriz çıktı! 'Beğenmedim' deyince çıldırdı
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi ! "İki farklı tarafa..."

Ortadan ikiye bölünmüş diliyle yedi ! "İki farklı tarafa..."

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.