Mehmet Şef o yarışmacıya ateş püskürdü! Sosyal medya sallandı! 'Ne tantana yapıyorsun burada'

MasterChef All Star yeni bölüm ile ekrana geldi. En son Gamze'nin veda ettiği yarışmada mücadele kaldığı yerden devam ediyor. Denizli'de yöresel yemekler ile yarışan yarışmacılar arasından Barış ile Mehmet Şef arasında tartışma çıktı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Her bölümü büyük heyecanla takip edilen MasterChef All Star, ödül oyunu ile ekrana geldi.

Kırmızı ve mavi takımın yarıştığı geceye yarışmacılar ile Mehmet Şef arasında geçen tartışma damga vurdu.

Ocakların dışında kettle ile ürün pişirmeye çalışan yarışmacılar, Mehmet Şef'in radarına yakalandı.

"NE TANTANA YAPIYORSUN"

Mavi takımdan Barış'ın 'Ocak yok şef' demesi üzerine Mehmet Şef sert çıktı.

Şef Barış'a 'İlk defa mı oluyor bu? Ne tantana yapıyorsun burada' dedi. Yalçınkaya'nın sert çıkışıyla birlikte takımlardan kettle ve bazı ürünler alındı.

Tahsin ürünün alınmasına tepki gösterirken Mehmet Şef'in yarışmacılara bağırması sosyal medyada çok konuşuldu.

Birçok kulanıcı 'Şef de şef ama', 'Mehmet Şef haklı', 'Barış da haklı Mehmet Şef de ' gibi yorumlarda bulundular.



