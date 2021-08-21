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Mehmet Şef'ten Rabia'ya sürpriz teklif! İnanamadı...

21.08.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'MasterChef Türkiye 2021' yarışmasının 20 Ağustos Cuma akşamı yayınlanan bölümünde üçüncü olan Rabia Nur'a övgü dolu sözler söyleyen Mehmet Yalçınkaya, sürpriz bir teklifte bulundu.

Mehmet Şef'ten Rabia'ya sürpriz teklif! İnanamadı...

Mehmet Yalçınkaya, jüri üyesi olduğu 'MasterChef Türkiye 2021'in son bölümünde açıklamasıyla dikkat çekti. "Çok erken benim söyleyeceğim şey, bunu fazla yapmam. Eğer 'MasterChef Türkiye'ye yedeklerden de katılamazsan ben sana iş teklif ediyorum" diyerek, Rabia Nur hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

"GERÇEKTEN Mİ?"

Bu sözler karşısında duygulanan Rabia Nur'u, yarışmacı arkadaşları alkışla destek verdi. Mehmet Şef'in sözlerine inanamayan Rabia Nur, "Gerçekten mi?" şeklinde cevap verebildi.

Aslında üçüncü olduğu için üzülmesi gerektiğini ama şeflerden övgü dolu sözleri duyduktan sonra çok mutlu olduğu belirten yarışmacı, yarışmacı arkadaşlarına başarılar diledi.

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ANA KADRONUN 15'NCİ YARIŞMACISI

tv8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye'nin son bölümünde; bamyayı en iyi kullanan ve ana kadroya giden son isim ise Emre Büber oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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