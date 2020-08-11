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Mehmet Sepil'den harcama limiti açıklaması!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.08.2020 21:48 | Son Güncelleme

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF ile yapılan harcama limitleri toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mehmet Sepil'den harcama limiti açıklaması!

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF ile yapılan harcama limitleri toplantısıyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.

''Yarın 21 kulüp bir araya geleceğiz. Harcama limiti konusu da gündem maddelerinden bir tanesi. Başkan Nihat Özdemir, değişim talebi hakkında 'Kulüplerin tamamının onayını isterim' dedi.''

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu kim kulüpler başkanı olmuş
Daha önce Galatasaraya karşı kulüpler Birliği imza toplamıştı şimdi de Galatasaraya yalvarsınlar imza ver diye etme bulma dünyası beter olsunlar
bu kurallarla ilgili kararı alırken kulüplerin tamaminin onayiylami aldınız da bozmak için kulüplerin tamaminin onayını bekliyirsunuz. anayasa yi değiştirmek için bile yüzde 67 yetiyor neyin kafası bu
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