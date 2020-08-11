Mehmet Sepil'den harcama limiti açıklaması!

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, TFF ile yapılan harcama limitleri toplantısıyla ilgili A Spor'a açıklamalarda bulundu.
''Yarın 21 kulüp bir araya geleceğiz. Harcama limiti konusu da gündem maddelerinden bir tanesi. Başkan Nihat Özdemir, değişim talebi hakkında 'Kulüplerin tamamının onayını isterim' dedi.''
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