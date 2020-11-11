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Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı

GÖZTEPE HABERLERİ  | 11.11.2020 15:07 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı.

Mehmet Sepil koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgınına Süper Lig'den birçok futbolcu ve kulüp çalışanı yakalanırken, bu kez bir kulüp başkanının test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen kontrollerde Sepil'in Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı belirtilerek, "Sağlık durumu iyi olup karantina sürecini evinde geçiren Sayın Sepil'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

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