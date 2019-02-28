Mehmet Sepil Tamer Tuna'nın sözleşmesinde Beşiktaş maddesi olduğu iddialarını yalanladı

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'nin Başkanı Mehmet Sepil, 2 gün önce sözleşme imzaladıkları teknik direktör Tamer Tuna'nın mukavelesinde, "Beşiktaş'tan teklif alırsa kontratını feshetme hakkı doğar" maddesinin yer aldığı iddialarını yalanladı.

Kulüpteki görevini halen sürdüren Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in A Milli Takım'da teknik direktörlük görevine getirilmesiyle sosyal medyada bazı haber sitelerinde yer alan, "Tamer Tuna'nın Göztepe'yle sözleşmesinde Beşiktaş maddesi olduğu iddia edildi" haberleriyle ilgili Göztepe Başkanı Sepil'den açıklama geldi. Daha önce 2 yıl Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Tamer Tuna'yla ilgili iddiaları yalanlayan Mehmet Sepil, "Bu tür asılsız haberlere artık cevap vermekten yorulduk. Bu işin cılkı çıktı. Sözleşmemizde böyle bir maddenin olması mümkün değil" açıklamasını yaptı.

