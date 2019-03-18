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Mehmet Topal, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 18.03.2019 19:48 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku yaşanıyor. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak olan millilerde Mehmet Topal, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Mehmet Topal, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Mehmet Topal sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı." denildi.

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