Mehmet Topal, A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk ve Moldova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Mehmet Topal sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada: "Fenerbahçe'nin Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada sol uyluk arka adalesinden sakatlanan Mehmet Topal, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Moldova ile yapacağı 2020 Avrupa Şampiyonası eleme maçları aday kadrosundan çıkarıldı." denildi.
Albayrak'tan galibiyet yorumu
Bayern gol yağdırdı
Fatih Terim'den tepki: Sizi kandırıyorlar
Efsane kulüp küme düştü
Juventus'u yıktılar
Beşiktaş'la ilgili bomba iddia!
1. Lig'de ilk küme düşen takım belli oldu
F.Bahçe'de Kadıköy'de Yanal ile farklı
'Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerliyoruz'
Ali Koç'tan proje açıklaması
Burak Yılmaz durdurulamıyor!
Trabzonspor’u Nwakaeme sırtlıyor
Dortmund son nefeste
Serie A'da 8 gollü çılgın maç
6 gollü maçta gülen Altınordu
Okuyucu Yorumları 0 yorum