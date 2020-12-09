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Mehmet Topal: Çirkin,aşağılık iftiralar attılar!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 09.12.2020 23:29 | Son Güncelleme

Başakşehirli Mehmet Topal, Paris Saint-Germain maçı sonrası hakkındaki iddiaları yanıtladı ve Başakşehir'in performansını değerlendirdi.

Mehmet Topal: Çirkin,aşağılık iftiralar attılar!

Başakşehir'de Mehmet Topal, PSG'ye 5-1 yenildikleri maçın ardından ırkçılık olayı ile ilgili konuştu.

Duygularını paylaşan tecrübeli oyuncu, "Bugün bizim için zor bir maçtı, konsantrasyonumuz tamamen dağılmış durumdaydı. İğrenç bir olay yaşandık, yaşanmaması gereken bir olay yaşadık. Günümüzde cahil insanlar olduğu için bu olayların önüne geçemiyorsunuz. Çok kaliteli oyuncuları olan bir takımla oynadık. İyi bir turnuva geçirdik, büyük tecrübeler edindik. Bazne bunları yaşamadan göremezsiniz. Belki dünkü olaylar olmasaydı farklı bir konsantrasyonla da maça çıkabilirdik. Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. UEFA'dan bazı kişiler sahaya çıkmamız için ısrar etse de çıkmayarak bir mesaj göndermek istedik. Umarım iyi bir ceza olmuştur, takım arkadaşlarımı duruşlarından dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"OLAYI KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Rumen basınında hakemlere yönelik ırkçı sözleri olduğu iddia edilen Mehmet Topal, "Kendi vatandaşlarının yaptığı ayıbı, aşağılıkça, iğrenççe olayı bizlere iftira atarak kapatmaya çalışıyorlar. Rumen basın mensupları benim ağzımdan bir şeyler yazmış. Bizim ülkede Rumen oyunculara, hocalara nasıl davrandığımızı sorsunlar, onlar gereken açıklamayı yaparlar. Benim için önemli olan insanın kalbinin temiz olması. Ben kesinlikle aptalca, saçmasapan şeyler söylemedim. Çıkarırlarsa ben burada futbolu bırakırım. Kendi vatandaşlarının aşağılık suçunu, bize iftira atarak kapatmaya çalışıyorlar." dedi.

Önümüzdeki sezon bir kez daha Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediklerini ösyleyen deneyimli futbolcu, "İnşallah tekrar şampiyon olup önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'ne katılırız ve elde edindiğimiz bu tecrübeyi değerlendiririz." diye konuştu.

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