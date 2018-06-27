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Mehmet Topal'dan 'Feda' açıklaması

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 27.06.2018 15:45 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal, hakkında çıkan asılsız haberlere isyan etti. Her sezon başında ve devre arasındaki transfer döneminde birilerinin çıkıp kasıtlı bir şekilde Fenerbahçelilerin moralini bozmaya, bir huzursuzluk yaratmaya çalıştığını belirten Mehmet Topal, DHA'nın sorularını yanıtlarken önemli açıklamalar yaptı.

Mehmet Topal'dan 'Feda' açıklaması

Fenerbahçe'nin kemer sıkma politikası aldığı ve futbolculardan indirim talep ettiği yönündeki haberleri medyadan ve sosyal medyadan gördüğünü ifade eden Mehmet Topal; "Sayın Başkan Ali Koç ile bu konuda bir görüşmemiz olmamıştır. Ayrıca yazıldığı gibi, o üslubu kullanmam, o tarzda cevaplar vermem asla düşünülemez" dedi.

"BİR OYUNCUYU TARAFTARIN ÖNÜNÜ ATMAK BU KADAR KOLAY MI?"

Asılsız haberlerin neden ve ne amaçla yapıldığına şaşkınlıkla şahit olduğunu ifade eden Mehmet Topal, "Kulağımıza gelen haberler hiç hoş değil. Biraz araştırınca kimin neden yaptırdığını da anlayabiliyoruz, ama susuyoruz. Bir oyuncuyu taraftarın, camianın önüne atmak bu kadar kolay mı? Sayın Ali Koç'la böyle bir görüşme kesinlikle olmamıştır ve bu tarz konuşmalar hayal ürünüdür. Her sezon başında bir huzursuzluk yaratılıyor. Özellikle benim ismim taraftarların önüne atılıyor. Bu kulüp içindeki huzuru bozmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN HUZURUNU BOZAMAYACAKLAR"

6 sezon önce Valencia'dan Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncu şöyle devam etti: "Herkes kaçarken ben buradaydım. Bu kulüp için üzerime düşen her şeyi yaptım. Büyük bir heyecan ve istekle Fenerbahçe'ye hizmet etmeye geldim. Ayrıca bunu da, yurt dışından büyük teklifler varken yaptım. Sonrasında da çok büyük teklifler aldım ama kulübümde kaldım. Hiçbir zaman parayı dert etmedim. Serbest kaldığım zamanda bile imza parası adı altında çok daha büyük rakamlar teklif edildi ama ben hala buradayım. Her zaman çok sevdiğim Fenerbahçe'ye ve futbola yüzde yüz konsantre olmaya çalıştım. Fakat bu tür spekülasyonlar her ne hikmetse her sezon başında ortaya atılıyor. Ama asla Fenerbahçe'nin huzurunu bozamayacaklar. Taraftarlardan da ricam, milyonlarca Fenerbahçeli var sonuçta, bizim ağzımızdan duymadıkça hiçbir asılsız habere itibar etmesinler.

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Anahtar Kelimeler:
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