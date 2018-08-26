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Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.08.2018 08:39 | Son Güncelleme

Ligin ikinci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a kaybeden Fenerbahçe, üçüncü haftasında da Göztepe deplasmanında 3 puan bıraktı. Bu sezon sadece Bursaspor'u mağlup edebilen sarı-lacivertlilerde Mehmet Topal maç sonrasında açıklamalar yaptı. Maçta bir şutu direkten dönen tecrübeli futbolcu, "Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim" dedi.

Mehmet Topal: Gelen ilk top gol oluyor, kafayı yiyeceğim

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mehmet Topal, Göztepe yenilgisini değerlendirdi ve "Kalemize gelen her şut gol oluyor. Kafayı yiyeceğim" dedi.

Göztepe yenilgisini yorumlayan Mehmet Topal, "İlk yarı çok iyi oynadık. Pozisyonlar bulduk değerlendiremedik. İkinci yarı da iyi oynadık. Şanssız bir şekilde kalemize gelen ilk şut gol oldu. Yeni gelen transferler var. Herkes elinden gelen bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Ama uyanmamız gerekiyor. Bu mağlubiyetler bize yakışmıyor. Herkesten özür dilemek isterim ki her zaman özür dilemek de yakışmıyor. Pozisyonları değerlendiremedik. Değerlendirsek farklı olacaktı. Sezon başında bunların olması çok hoş değil ama toparlanmalıyız." dedi.

Mehmet Topal "Düşünüyorum, bsunu açıklamaya çalışıyorum. Ama bir şey bulamıyorum. Kaleye gelen her şut gol oluyor. Kafayı yiyeceğim. Bir kısmetsizlik, şanssızlık gidiyor" diye konuştu.

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Fenerbahçe mehmet topal

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