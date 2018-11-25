Mehmet Topal: Kazanmak istiyorduk, kısmet değilmiş

Takımın istediği istikrarı yakalayamaması hakkında da konuşan Topal, “Açık konuşmak gerekirse herkes elinden geldiğince iyi niyetli bir şekilde elinden geleni yapıyor. Bireysel olacak olursam, ben de iki ay aradan sonra bugün biraz daha iyi performans gösterebilirdim. Ancak olmadı. Takımda cezalı ve sakat oyuncularımız var. İki ay aradan sonra benim için de iyi bir maç olmadı. Olmadı ve yapamadık. Mağlubiyeti almak istemiyorduk. Bugün burada mutlaka kazanmak istiyorduk. Diyecek bir şey. Kısmet değilmiş.” ifadelerini kullandı.

Mehmet Topal, “Aslında buraya çok iyi bir şekilde hazırlanmıştık. Buraya mutlak kazanmak için gelmiştik. Ama maça kötü başladık. Anlamsız bir şekilde istediklerimizi yapamadık. Olmadı ve gol yedik. Golden sonra biraz toparlandık. 2-0’dan sonra 2-1’i de bulduk. Pozisyonlar da bulduk. Değerlendirebilirdik ama olmadı. Çok fazla söyleyebilecek bir şey yok. Bugün kötü oynadık. İki maç kazanmıştık. Biraz özgüvenimiz, moralimiz yerine gelmişti ama bu mağlubiyet çok iyi olmadı bizim için.” dedi.

Mehmet Topal kadro kalitesine ilişkin sorulan soruya ise, “Bu soruya benim yanıt vermem gibi bir lüksüm kesinlikle olamaz. Buradaki oyuncular Fenerbahçe’de oynuyorsa bu camianın büyüklüğünü, bu camiaya layık olmayı en iyi şekilde hak ediyorlardır. Böyle bir soruya benim cevap verme gibi bir lüksüm yok diye düşünüyorum” şeklinde yanıt verdi.

HARUN TEKİN: KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ

Maçı değerlendiren Harun Tekin, çok üzgün olduklarını belirterek, “Buraya kazanmak için geldik. Elimizden gelen mücadeleyi vermek için geldik. Ama maalesef kazanamadık. Çok üzgünüz. Bugün sahada kazanacak fazla bir şey yapamadık maalesef. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama olmadı. Performans önemli değil önemli olan takımın kazanması. Kazanamadığımız için de çok üzgünüz.” ifadelerini kullandı.

Ligin en çok penaltı kurtaran kalecisi olmayı nasıl başardığına ilişkin soruya ise Harun Tekin, “Penaltı aslında kullanan kişinin avantajında ama ben önceden izliyorum tabii ki rakip nereye vuruyor, ne yapıyor, ne ediyor diye. Biraz da his meselesi. Bir de son ana kadar bekliyorum. Bir tane daha kurtardığım için ayrıca mutluyum ama maçı kazanamadığımız için çok üzgünüm.” şeklinde yanıt verdi.

