Mehmet Topal tarihe geçmeye hazırlanıyor

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemeyi başarabilmesi ile birlikte bunun Türk futbolu için bir başka anlamı bireysel bir rekorla süslenecek olması.

Mehmet Topal, önce Galatasaray sonrasında Fenerbahçe formasıyla kaldırdığı lig şampiyonluğu kupasını, üçüncü farklı formayla ellerine alacak ve bunu Süper Lig'de yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçecek. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray formasıyla şampiyonluk kazandığı 2007-08 sezonunda ligde 22'si ilk 11 olmak üzere 26 kez; Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk kazandığı 2013-14 sezonunda ligde 25'i ilk 11 olmak üzere 27 kez takımlarının formasını terletti. Bu sezonun bitimine 2 hafta kala ligde 13'ü ilk 11 olmak üzere 23 kez Medipol Başakşehir forması ıslatan Mehmet Topal, Avrupa liglerinde hiçbir oyuncunun 21. yüzyılda başaramadığını başarmış olacak.

YAKLAŞIK 40 FUTBOLCU ŞAMPİYONLUK SAYISINDA 2'DE KALDI

Mehmet Topal gibi çok sayıda futbolcu 2 farklı takımda şampiyonluk sevinci yakalarken 3´üncü apoleti takan oyuncu şimdiye kadar olmadı.

Şimdiye kadar Sergen Yalçın, Tümer Metin, Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Emre Aşık, Ahmet Yıldırım ve Servet Çetin'in de aralarında olduğu yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan olmadı.