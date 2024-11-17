MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mehmet Yalçınkaya Şener Şen'in son halini paylaştı! "İlk kez gülerek poz vermiş"

Mehmet Yalçınkaya Şener Şen'in son halini paylaştı! "İlk kez gülerek poz vermiş"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
17.11.2024 14:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya usta oyuncu Şener Şen'le bir araya geldi. Sosyal medya kullanıcıları Şener Şen'in son haline yorum yağdırdı.

Mehmet Yalçınkaya Şener Şen'in son halini paylaştı! "İlk kez gülerek poz vermiş"

MasterChef’in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya yarışmadaki tavırlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim.

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü şef son paylaşımının ardından gündem oldu.

Usta oyuncu Şener Şen ile objektife poz veren Mehmet Yalçınkaya, 1,6 milyon takipçisinin olduğu Instagram'da yaptığı paylaşıma “Büyük usta Şener Şen ile karşılaştık. Çok severim, çok büyük bir sanatçımız. Çok mutlu oldum kendileri ile tanışmaktan. Seni çok seviyoruz” notunu düştü.

Şener Şen'in son halini paylaşan Mehmet Şef'in paylaşımlarına yorum yağdı.

Ekran görüntüsü 2024-11-17 142916

Ünlü şefin paylaşımına takipçilerinden "Sinemanın duayeni. Allah sağlık, sıhhat versin inşallah", "Eşkıya filmde çok ağlamıştım", "Kendi alanında iki büyük usta", "Çok güzel çıkmışsınız şefim" şeklinde yorumlar geldi.

Şener Şen'in genellikle poz vermekten hoşlanmaması bilinen bir durum. Olabildiğince fotoğraf çektirmekten kaçınan usta sanatçının pozunu görenler "Uzun zamandır ilk defa poz vermiş", "Gülerek poz verdiğini ilk kez görüyorum" yorumlarında da bulundu.

En iyisini o yaptı! Mehmet Şef'ten kadınbudu köftenin püf noktası En iyisini o yaptı! Mehmet Şef'ten kadınbudu köftenin püf noktası
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şener Şen
En Çok Okunan Haberler
İsmail Yüksek'ten Aktürkoğlu sözleri

İsmail Yüksek'ten Aktürkoğlu sözleri

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı! Polislere demediğini bırakmadı: Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz?

17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı! Polislere demediğini bırakmadı: Hayırdır namus bekçisi mi oldunuz?

San Marino'ya yenildik! Sosyal medya yerinden oynadı

San Marino'ya yenildik! Sosyal medya yerinden oynadı

Artık cezaevine girecekler, para cezasıyla kurtulmak bitiyor

Artık cezaevine girecekler, para cezasıyla kurtulmak bitiyor

İstanbul'un o ilçesinde bulundu! Tam 10 milyon yıllık: ‘Depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor’

İstanbul'un o ilçesinde bulundu! Tam 10 milyon yıllık: ‘Depreme karşı en zayıf bölgeyi gösteriyor’

Refah payı geliyor mu? MHP kolları sıvadı, Bakan Şimşek'e tek tek iletti: İçinde asgari ücret de var

Refah payı geliyor mu? MHP kolları sıvadı, Bakan Şimşek'e tek tek iletti: İçinde asgari ücret de var

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

Nike, Puma, Skechers... Spor ayakkabılarda büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.