Mehmet Yalçınkaya Şener Şen'in son halini paylaştı! "İlk kez gülerek poz vermiş"

MasterChef’in sevilen jürisi Mehmet Yalçınkaya yarışmadaki tavırlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim.

Instagram hesabını aktif kullanan ünlü şef son paylaşımının ardından gündem oldu.

Usta oyuncu Şener Şen ile objektife poz veren Mehmet Yalçınkaya, 1,6 milyon takipçisinin olduğu Instagram'da yaptığı paylaşıma “Büyük usta Şener Şen ile karşılaştık. Çok severim, çok büyük bir sanatçımız. Çok mutlu oldum kendileri ile tanışmaktan. Seni çok seviyoruz” notunu düştü.

Şener Şen'in son halini paylaşan Mehmet Şef'in paylaşımlarına yorum yağdı.

Ünlü şefin paylaşımına takipçilerinden "Sinemanın duayeni. Allah sağlık, sıhhat versin inşallah", "Eşkıya filmde çok ağlamıştım", "Kendi alanında iki büyük usta", "Çok güzel çıkmışsınız şefim" şeklinde yorumlar geldi.

Şener Şen'in genellikle poz vermekten hoşlanmaması bilinen bir durum. Olabildiğince fotoğraf çektirmekten kaçınan usta sanatçının pozunu görenler "Uzun zamandır ilk defa poz vermiş", "Gülerek poz verdiğini ilk kez görüyorum" yorumlarında da bulundu.