SPOR

Mehmet Yiğiner: Öncelikle transfer yasağı için uğraşıyoruz

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 18.06.2019 12:17 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, eski teknik direktörleri Mustafa Kaplan ile yolları ayırdıklarını, gündemlerinde 14 teknik direktörün bulunduğunu söyledi.

Mehmet Yiğiner: Öncelikle transfer yasağı için uğraşıyoruz

Gelişmelerle ilgili AA muhabirine konuşan Mehmet Yiğiner, "Teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarımızı ayırdık. Kendine göre başarılı oldu. Takımı kümede bıraktı. Teşekkür ettik. Kendisi sağ olsun her zaman bizim hakkımızı verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Takım olarak transfer yasaklarının bulunduğunu hatırlatan başkan, şunları söyledi:

"Mustafa hoca kendisine teklifler geldiğini bize iletti. Biz de kendisine 'Transfer yasağımız var. Ne zaman kalkar bilemiyoruz. Sen gelen teklifleri değerlendir' dedik. Onun önünü açmak istedik. Kendisini zor durumda bırakmak istemedik. Şu anda 14 tane teknik direktör var, değerlendiriyoruz. Ancak transfer yasağıyla ilgili olarak çalışıyoruz. Teknik direktör konusunu yaklaşık 1 hafta öteledik. Bugünkü yönetim kurulunu erteledik. Gelecek hafta içinde transfer yasağı ve diğer konularla ilgili girişimlere başlayacağız."

MKE Ankaragücü hafta sonunda, geçen sezon 6 aylığına anlaştığı Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldıAntalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı
Süper Lig'de flaş ayrılık! Süper Lig'de flaş ayrılık!
Başkandan 'hırsız' isyanı! 'Neyi çalacağız?'Başkandan 'hırsız' isyanı! 'Neyi çalacağız?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü Mehmet Yiğiner

En Çok Okunan Haberler

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Operasyon haberleri peş peşe geliyor

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

Son dakika! Sayıştay'dan İmamoğlu'nun iddialarına yanıt

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

G.Saray'dan 2 tane KAP geliyor!

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Başakşehir'den F.Bahçe'ye yılın transfer çalımı!

Şampiyonluk kutlamasında kan aktı! Yaralılar var

Şampiyonluk kutlamasında kan aktı! Yaralılar var

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Başkandan 'hırsız' isyanı! 'Neyi çalacağız?'

Başkandan 'hırsız' isyanı! 'Neyi çalacağız?'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladı

Süper Lig'de ayrılık! Resmen açıkladı

Süper Lig'de flaş istifa

Süper Lig'de flaş istifa

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mehmet Yiğiner: Öncelikle transfer yasağı için uğraşıyoruz

'Önceliğimiz transfer yasağı'

Mustafa Kaplan, Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı

Süper Lig'de flaş ayrılık!

Mehmet Yiğiner: Ne vardı da neyi çalacaktık?

Başkandan 'hırsız' isyanı! 'Neyi çalacağız?'

Ankaragücü taraftarından başkan Mehmet Yiğiner'e tepki

Taraftar isyanda! Başkana tepki

MKE Ankaragücü'nde Tiago Pinto, sözleşmesini tek taraflı feshetti

Süper Lig'de ayrılık

Cebrail Karayel: Gökhan Gönül'ü örnek alıyorum

'İdolüm Gökhan Gönül'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.