Mehmet Zeki Çelik: EURO 2020’yi sabırsızlıkla bekliyorum

Karantina sürecini Gaziantep’te geçirdiğini belirten milli oyuncu, “Gaziantep Futbol Kulübü oyuncularıyla birlikte özel uçakla Paris’ten Gaziantep’e geldik. Birkaç gün sonra karantinadan çıkacağız. Süreç biraz zor geçti. Tek başına bir odada bekliyorsun. Sıkıcı bir durum ama az kaldı. Herkesin Allah yardımcısı olsun. Burada personel bizimle çok ilgili ve alakalı. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Gaziantep FK da bize çok destek oldu onlara da çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“4 YILIK SÖZLEŞMEM VAR, KULÜBÜMDE MUTLUYUM”

İsmi İngiltere Premier Lig ekipleriyle anılan 23 yaşındaki futbolcu, “Kulübümle 4 senelik bir sözleşmem var. Transfer için taliplerin olduğu da söyleniyor ama benim bir bilgim yok. Menajerim ve kulübüm bu konularla ilgili görüşüyor. Yeni sezon için hazırlanıyorum ve kulübümde mutluyum” açıklamasını yaptı.

“EURO 2020’Yİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM”

Koronavirüs nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) için sabırsızlandığını söyleyen Çelik, “EURO 2020’ye en iyi şekilde hazırlanmak istiyorum. Milli takımımızı güzel bir turnuva bekliyor. İnşallah başarılı olacağız. EURO 2020’yi sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.