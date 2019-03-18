Mehmet Zeki Çelik ile Fiorentina'nın ilgilendiği iddia edildi

MYNET.COM | Lille formasıyla gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi başaran milli oyuncu Mehmet Zeki Çelik için çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.
İtalyan yayın organı Corriera dello Sport'un haberine göre Serie A'nın köklü ekiplerinden Fiorentina, Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor. Avrupa devlerinin radarında olan Nikola Milenkoviç ve Jordan Veretout'nun sezon sonunda takımdan ayrılmaları halinde Fiorentia, Zeki Çelik için Lille'in kapısını çalacak.
Lille'in mali şartlar nedeniyle milli futbolcuyu beklediğinden daha düşük bir fiyata satabileceği belirtilirken, Fiorentina'nın sezon sonuna kadar Zeki Çelik'i izlemeye devam edeceği aktarıldı.
İspanyol devi Atletico Madrid'in de ilgilendiği iddia edilen Zeki Çelik, sezon başında İstanbulspor'dan Lille'e transfer olmuştu.
Bu sezon Lille formasıyla 28 maçta süre alan 22 yaşındaki Zeki Çelik, gol atamasa da 5 asist yapma başarısı gösterdi. Zeki'nin Lille ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.
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