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Mehmet Zeki Çelik, Ligue 1'de 5. haftanın en iyi 11'ine seçildi!

FRANSA HABERLERİ  | 17.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

Fransa'nın Lille takımında başarıyla forma giyen milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik, ünlü L’Equipe Gazetesi tarafından ikinci kez haftanın en iyi kadrosuna seçildi.

Mehmet Zeki Çelik, Ligue 1'de 5. haftanın en iyi 11'ine seçildi!

Fransa Ligue 1'de haftanın ilk 11'inde İstanbulspor’dan Fransa’nın Lille takımına transfer olan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik yine yer aldı.

L'Equipe Gazetesi'nin belirlediği haftanın karmasında milli futbolcu, sağ bekte adını yazdırdı.

  1. Hafta maçında Amiens'i deplasmanda 3-2 mağlup eden Lille'de 90 dakika sahada kaldı ve takımının en iyilerinden oldu.

21 yaşındaki oyuncu daha önce de 3. Haftada haftanın karmasına seçilmişti.

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Fransa Ligue 1 ligue 1 lille Mehmet Zeki Çelik Zeki Çelik

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
helal sana kardes seni goremeyen bizim takimlarimiza yaziklar olsun
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