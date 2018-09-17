Mehmet Zeki Çelik, Ligue 1'de 5. haftanın en iyi 11'ine seçildi!

Fransa Ligue 1'de haftanın ilk 11'inde İstanbulspor’dan Fransa’nın Lille takımına transfer olan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik yine yer aldı.
L'Equipe Gazetesi'nin belirlediği haftanın karmasında milli futbolcu, sağ bekte adını yazdırdı.
21 yaşındaki oyuncu daha önce de 3. Haftada haftanın karmasına seçilmişti.
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