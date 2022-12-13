Mehmetçik, Antalya'da afetzedeler için seferber oldu

Bölgede etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle yaşanan selden zarar gören yöre halkının yaralarının sarılması için tüm kurum ve kuruluşlar göreve koştu. Bir yandan selde sürüklenerek tahrip olan araçlar çekildi, çamur dolan yollar ve iş yerleri devlet vatandaş işbirliğinde temizlendi.

İl Jandarma Komutanlığında görevli askerler de selzedelerin imdadına koştu. Ekipler, evini ve iş yerini su basanların temizlik çalışmalarına yardım etti. Jandarma erlerinin özverisi, mağdur vatandaşları duygulandırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bölgede görevli askerleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İncelemeleri sırasında AA muhabirine açıklama yapan Soylu, ilçe halkının sel nedeniyle zor anlar yaşadığını söyledi.

Devlet olarak her zaman vatandaşın yanında olduklarını, bu tür afetlerde tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içinde görev yaptığını belirten Soylu, "Şu anda 350 jandarmamız burada görev yapıyor. Hem yollarda hem de vatandaşın suya, çamura batan eşyalarının temizlenmesinde yardımcı oluyor. Gönüllüler bir tarafta, jandarmamız bir tarafta çalışıyor. Herkes elini taşın altına koymuş durumda. Meseleye devlet meselesi olarak bakmamak lazım, kardeşin kardeşe olan bir desteği olarak bakmak lazım." diye konuştu.

Soylu, herkesin büyük bir gayret içinde çalıştığını, yaraların en kısa zamanda sarılacağını ifade etti.

İlçedeki emniyet güçlerinin sayısını da artırdıklarını aktaran Soylu, "Polislerimiz de burada. Bu tip günlerde esnaf bazen dükkanını açık bırakmak zorunda kalıyor, onun için sokak güvenliğinin de en iyi şekilde temin edilmesi gerekiyor." dedi.

"ASKERLERİMİZ, EVLATLARIMIZ GİBİ YARDIMA KOŞTULAR"

İlçede 20 yıldır esnaflık yapan Oğuz Coşkun, sabah dükkana geldiklerinde kötü bir sürprizle karşılaştıklarını kaydetti.

İlk defa böyle bir afet yaşadıklarını dile getiren Coşkun, mağduriyetlerinin giderilmesi için herkesin canla başla çalıştığını vurguladı.

Esnaflardan Dudu Coşkun da kendilerine yardım eden askerlere teşekkür etti.

Askerlerin evlatları gibi kendilerine destek verdiğini anlatan Coşkun, "Başımıza bir iş geldiğinde askerlerimiz her zaman yanımızda. Çok şükür can kaybı yok. Askerimizle halkımızla el ele verdik. Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Askerlerimiz de burunları bile kanamadan memleketlerine, ailelerine kavuşsunlar inşallah." ifadesini kullandı.

Ayakkabı dükkanı işleten Rukiye Ergül ise suyla dolan iş yerinde büyük hasar meydana geldiğini belirtti.

Ergül, "20 senedir buradayız, daha önce böyle bir şey yaşamadık. Dükkanda tüm ayakkabılar suyun, çamurun içinde kaldı. Sağ olsunlar askerlerimiz, evlatlarımız gibi yardıma koştular. Canla başla mücadele ediyorlar." açıklamasında bulundu.

