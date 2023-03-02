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Mehmetçik, Doğanşehir'de depremzedeler için ekmek üretiyor

02.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Sivas Valiliğinin kurduğu fırında komandolar ekmek üreterek ilçenin ihtiyacını karşılıyor.

Mehmetçik, Doğanşehir'de depremzedeler için ekmek üretiyor

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Doğanşehir'de yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Doğanşehir Koordinasyon Valisi olarak görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, bağlı ekiplerle bölgede yaraları sarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, AFAD İl Müdürlüğü, Sivas Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sivas Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı gibi birçok kurum bölgede yardım çalışmalarına katılıyor.

Sivas İl Jandarma Komutanlığında görevli komandolar, deprem bölgesinde Sivas Valiliğince faaliyete geçirilen fırında ekmek üreterek ilçenin ihtiyacını karşılıyor.

Sabahın erken saatlerinde hamur karan askerler, fırında pişirdikleri sıcak ekmekleri depremzedelere dağıtıyor.

Mehmetçikler, fırında günlük 27-30 bin arası sıcak ekmek üretiyor.

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deprem Malatya Kahramanmaraş Sivas Doğanşehir ekmek

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