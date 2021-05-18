Mehtap Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Hayat hikâyesi çok derin…

Ortaokulda çalışma hayatına atılan Mehtap Yılmaz, kreşte bakıcılık, tezgâhtarlık ve benzinlikte pompacılık yaptı. Gittiği bir restoranda ısrarlara dayanamayarak sahneye çıkan Mehtap Yılmaz, gelen olumlu yorumların ardından profesyonel olarak müzik hayatına atıldı.

İki kardeşinden ayrılmak zorunda kalan Mehtap Yılmaz, babasının tekrardan evlenmek istemesinin ardından kardeşlerini de yanına aldı. Küçük yaşlardan itibaren müziğe büyük bir ilgisi olan Mehtap Yılmaz’ın babası bağlama çalarak şarkı söylermiş.

Ses rengi ve tarzıyla arabesk müziğin buğulu sesi Bergen’i andıran Mehtap Yılmaz, 19 Mart 1978’de Rize ’de doğdu. Çocukluğunun büyük bir bölümü Artvin’de geçiren Mehtap Yılmaz, anne ve babasının ayrılmasından sonra çocukluk döneminde annesiyle kaldı.

Anne ve babası küçük yaşta ayrılan Mehtap Yılmaz, tezgahtarlık, pompacılık, sekreterlik yaparken, gittiği bir programda sesinin çok güzel olduğunu farkettiriyor. Sonrasında pavyonda şarkıcılık yapmaya başlayan Mehtap Yılmaz, kardeşini okutmak için canla başla çalışıyor.

Hayatının büyük bir kısmı zorluklarla ve sıkıntılarla geçen Mehtap Yılmaz, “Nasıl bir eve doğdunuz?” Sorusuna, “Evimde şiddet vardı” yanıtını verdi.

Yıllarca pavyonda çalışan Mehtap Yılmaz, bir Youtube kanalına verdiği röportajda hayat hikâyesini anlattı. Kendi hayat hikâyesinin dışında pavyon hayatının gerçeklerini de paylaşan Mehtap Yılmaz, zor geçen çocukluğunu, gençlik hayallerini, pavyonda sahneye çıkma hikâyesini, seneler boyunca yaşadığı sorunlardan bahsetti.

Yarışmadan sonra popülerliğini daha da artan Mehtap Yılmaz, yarışmadan sonra çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı. Mehtap Yılmaz, Avrupa dahil çeşitli yerlerde sahne alıp mesleğini icra ediyor.

Liseyi dışarıdan okuyarak bir taraftan ise ailesini geçindirmek için sekreterlik yapan Mehtap Yılmaz, aldığı sahne teklifinin ardından, mesaisinin bitmesiyle restoranda sahneye çıkmaya başladı. Ardından Ankara’da gazino ve pavyonlarda çalışan Mehtap Yılmaz, 2008’de arkadaşları sayesinde Popstar Alaturka yarışmasına katıldı.

AKRABASI TARAFINDAN TACİZE UĞRAMIŞ

Yalnızca ailesinden değil akrabalarından da çeşitli zorluklara maruz bırakılan Mehtap Yılmaz, daha küçük yaşta bir akrabası tarafından tacize uğradı. Ancak onu da ailesi inanmaz diye kimseye söylemeyen Mehtap Yılmaz, susmayı tercih etmiş.

KÜÇÜK YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Daha çok küçük yaşta okumak yerine çalışmaya başlayan Mehtap Yılmaz, gündüz bir şirkette telefonlara bakarken gece de bir benzinlikte pompacılık yapıp cam siliyormuş. Sonrasında sesi sayesinde ‘Burçak Başak’ lakabıyla pavyonda şarkıcılık yapmaya başladı.

‘’PAVYONDAN HEP KÖTÜ BAHSEDİLİYOR’’

Mehtap Yılmaz, pavyondan söz ederken hep oraya özenilecek bir şey olmadığını, gencecik kadınların sabahları yerlerde uyuduklarını gördüğünü, ışıltılı olarak gösterilmeye çalışılan hayatın aslında karanlıktan ibaret olduğunu söylüyor.

Pavyonda çalıştığı dönemlerde annesinin psikolojik problemleri ve hayatın getirdiği yükü kaldıramayan Mehtap Yılmaz, bir ara intihar etmeye çalışsa da neyse ki kurtulmuş… ‘’Hayatımın en acı günlerini pavyonda yaşadım’’ diyen Mehtap Yılmaz, pavyon hayatına ise katlanmasının tek sebebi erkek kardeşi olduğunu söyledi.

Erkek kardeşini okutmak için pavyonda şarkıcılık yapan Mehtap Yılmaz, sürekli, “Diplomam var benim, onu alayım bırakacağım” diyormuş. Kardeşi Hacettepe Tıp Fakültesi’nden mezun olduğu gün Mehtap Yılmaz da pavyon hayatından mezun olmuş.



