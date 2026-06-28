SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Meis-Kaş Yüzme Maratonu’nda sporcular dostluk için kulaç attı

27. Uluslararası Likya Kaş Kültür Festivali kapsamında düzenlenen 20. Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Maratonu’nda, farklı ülkelerden yüzlerce sporcu Akdeniz’in mavi sularında dostluk, barış ve kardeşlik için kulaç attı.

Meis-Kaş Yüzme Maratonu’nda sporcular dostluk için kulaç attı

Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk köprüsü kuran 20. Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Maratonu, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. 27. Uluslararası Likya Kaş Kültür Festivali kapsamında düzenlenen organizasyonda farklı ülkelerden yüzlerce sporcu, Meis Adası ile Kaş arasında kulaç attı. Sabahın erken saatlerinde Yunanistan’ın Meis Adası’ndan verilen startla başlayan yarışta sporcular, yaklaşık 7 kilometrelik parkurda Akdeniz’in zorlu şartlara karşı mücadele etti. Yarışmacılar, Kaş Limanı’nda vatandaşların alkışları eşliğinde finişe ulaştı. Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen 3,5 kilometrelik parkurda da sporcular kıyasıya mücadele ederek renkli görüntüler oluşturdu. Yarış boyunca güvenlik ekipleri, sağlık personelleri ve destek tekneleri sporculara eşlik ederken, organizasyon herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan tamamlandı.

7 KİLOMETREDE ULUSLARARASI MÜCADELE

Meis-Kaş Yüzme Maratonu’nda sporcular dostluk için kulaç attı 1

7 kilometre kadınlar kategorisinde İtalya’dan Alice Faccini birinci, Litvanya’dan Anna Aleksandrova ikinci, Rusya’dan Alekandıra Brykova ise üçüncü oldu. Erkekler 7 kilometre kategorisinde ise Yunanistan’dan Nikolaos Simantıras birinciliği elde ederken, Türkiye’den Bekir Emrah Gemicioğlu ikinci, ABD’den Jakob İlhan İçimsoy üçüncü sırada yer aldı.

3,5 KİLOMETREDE TÜRK SPORCULAR DAMGA VURDU

Meis-Kaş Yüzme Maratonu’nda sporcular dostluk için kulaç attı 2

3,5 kilometre kadınlar kategorisinde Nehir Sümer birinci, Seda Kansuk ikinci, Şahikanur Yasak ise üçüncü oldu. Erkekler 3,5 kilometre kategorisinde ise Sina Derin Tuncay birinciliği elde ederken, Hasan Efe Usyılmaz ikinci, Barış Sırım ise üçüncü sırada yarışı tamamladı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Meis-Kaş Yüzme Maratonu’nda sporcular dostluk için kulaç attı 3

Yarışların tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi. Organizasyona katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür edilirken, gönüllüler de alkışlandı. Her yıl büyüyerek uluslararası bir marka haline gelen Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Maratonu, sporun evrensel diliyle Türkiye ile Yunanistan arasında dostluk köprüsü kurmaya devam etti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MotoGP Hollanda etabını Ai Ogura kazandıMotoGP Hollanda etabını Ai Ogura kazandı
Kim Min-jae için ezeli rekabet! F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıyaKim Min-jae için ezeli rekabet! F.Bahçe ve G.Saray karşı karşıya
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yunanistan kaş yüzme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Kılıçdaroğlu'ndan 'Özel' hamlesi! Görevden aldı, yerine o ismi atadı

Türkiye kavrulacak: Orhan Şen kritik tarihleri açıkladı

Türkiye kavrulacak: Orhan Şen kritik tarihleri açıkladı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Jülide Kural Kadir İnanır'ın vasiyetini açıkladı

Yeni taşımacılık modeli geliyor: Türkiye’de bir ilk

Yeni taşımacılık modeli geliyor: Türkiye’de bir ilk

Denemeydi 'Burada niye olmuyor' diye başladı: 350 ton bekleniyor

Denemeydi 'Burada niye olmuyor' diye başladı: 350 ton bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.