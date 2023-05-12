Mekanik 2: Suikast konusu nedir, oyuncuları kimler? Mekanik 2: Suikast filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Mekanik 2: Suikast filmi Kanal D ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Film, Arthur Bishop isimli suikastçinin kız arkadaşını kurtarmak için girdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Mekanik 2: Suikast'ı izlemek isteyen sinema severler filmin detaylarını sorgulamaya başladı. İşte Mekanik 2: Suikast filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları...

MEKANİK 2: SUİKAST FİLMİ KONUSU

Mekanik 2: Suikast filminde Arthur Bishop (Jason Statham) kız arkadaşının kaçırılmasından sonra emekli olduğu suikastçilik mesleğine geri dönmek zorunda kalıyor. 2016’da vizyona giren film, aksiyon sahneleri ile seyirciyi heyecanlandırmayı başarıyor. Dünyanın 3 farklı yerindeki birbirinden zor suikastleri gerçekleştirmek zorunda kalan Arthur’un hikayesi bu akşam Kanal D ekranlarında yer alacak.

MEKANİK 2: SUİKAST OYUNCULARI

Mekanik 2: Suikast filminin oyuncuları izleyenler tarafından merak ediliyor. Sevilen filmin oyuncu kadrosunda Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones ve Michelle Yeoh yer alıyor. Dennis Gansel tarafından yönetilen Mekanik 2: Suikast bu akşam saat 20:00’de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

MEKANİK 2: SUİKAST NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı film, 26 Ağustos 2016 yılında vizyona girmiştir.



