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Mekik tatlısı tarifi: Mekik tatlısı nasıl yapılır?

08.12.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mekik tatlısı bir Türk mutfağının en popüler tatlılarından biridir. Bu tatlı, genellikle hamur işlerinin içerisine küçük parçalar halinde konulan sütlü bir tatlıdır. Tatlının yapımı oldukça kolaydır ve malzemeleri de evde bulunabilir.

Mekik tatlısı tarifi: Mekik tatlısı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 8
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 238kal

Genellikle un, yoğurt ve yumurta gibi malzemeler kullanılarak yapılır ve köşe köşe şekilde pişirilir. Tatlı şekersiz olarak da hazırlanabilir ve genellikle reçel veya pekmez gibi bir sosla servis edilir. İşte dillere destan mekik tatlısı tarifi...

MALZEMELER

  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 tane yumurta
  • Alabildiği kadar un
  • Yarım paket kabartma tozu
  • Nişasta
  • 250 gr tereyağı
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1.5 su bardağı fistık veya ceviz
  • 2.5 su bardağı süt
  • 1 çay bardağı irmik
  • 4 su bardağı şeker
  • 4.5 su bardağı su
  • Birkaç damla limon suyu

TARİF

  • Hamuru yoğurup dinlendirelim. Bezelere ayırıp tek tek açalım. (Nişastayla).
  • Yufkayı açtıktan sonra pile pile yapalım. Ortada toplayalım.
  • Boşta kalan kısımlarıda pilelerin üzerine kapatalım.
  • Sonra sütle irmiği pişirelim ve birer çay kaşığından fazla irmikli harçtan bırakalım.
  • Üstüne fıstığı bırakalım. Tekrar iki ucunu açmadan büzüp üstüne gelecek şekilde kapatalım.
  • Mekik şekli verelim.
  • Sonra kesip tepsiye dizelim.
  • Hamurumuz bitene kadar bu işleme devam edelim. Yağını eritip üstüne verelim. Fırında dine dine kızarana kadar pişirelim.
  • Sonra şerbetini hazırlayalım. Tatlı ılık şerbet soğuk olacaktır.
  • Şerbetini döküp tatlıyı dinlendirdikten sonra servis edebiliriz.


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