Meksika Mutfağını Sofranıza Getirin: Taco Tarifi

Meksika mutfağından dünyaya yayılan bu lezzeti hiç kuşkusuz siz de evde yapabilirsiniz. evde taco tarifini deneyerek damak tadınıza uygun bir Meksika yemeği yapabilirsiniz. İştah kabartan tacolar; yapan ya da yiyecek olan kişinin damak tadına göre çeşitlendirilebilir. Yapıldığı ülkeye veya servis şekline göre çeşitli değişikliklere uğrayan orijinal taco tarifini farklı yöntemlerle de hazırlayabilirsiniz. İç harcını tavuk ve kırmızı etle çeşitlendirebileceğiniz gibi et ürünleri sevmeyenler için de harika sebzeli tacolar yapabilirsiniz.
Taco yapımında klasikleşmiş tada ulaşmak için küçük boy tortilla ekmeklerinin içine acısı ve baharatı bol iç harcını koyarak salatasını da taze lime suyu ile harmanlayarak servis edebilirsiniz. Hazırsanız bu iştah açıcı lezzet için malzemelere göz atabilirsiniz. (Bu malzemelerle 12 adet taco hazırlanabilir.)
Servi̇si̇ İçi̇n;
Öncelikle soğanı küp küp doğrayın. İsteğinize bağlı olarak rendeleyebilirsiniz.
Daha sonra domates kabuklarını soyun ve domatesi rendeleyin.
Püre haline gelen domatesi bir kase ye alarak kişnişe geçin. Taze kişniş yapraklarını incecik kıyın.
Doğranacaklar bittikten sonra pişirme işlemine geçebilirsiniz. Bunun için öncelikle bir tane tavayı ocağın üzerine koyun.
Doğramış olduğunuzu kuru soğanları ve dana kıymayı tavaya alın
Zeytinyağını ekleyip kısık ateşte rengi hafif değişene kadar kavurun.
Domates salçası, acı sos ve rendeye vurduğunuz domates püresini kıymanın üzerine ekleyin. Kısık ateşte kıyma suyunu geri çekene kadar pişirmeye devam edin.
Baharatı ile lezzetlenecek olan taconuzun iç harcına doğranmış kişnişi, tuz ve kimyonu ekleyin. Birkaç dakika daha karıştırarak pişirin. Ve iç harcınızı ocaktan alın.
Küçük boy tortilla ekmeklerini fırında ısıtın. Fırını olmayanlar bu işlemi bir tavada da yapabilirler.
Ekmeklerinizi katlayarak içlerine kıymalı harcınızı doldurun.
Servis önerisi olarak marulları temizce yıkayıp kurulayın. Ve ince ince doğrayın. Domatesleri soyun ve küp küp doğrayın. Soğanları da ince ince doğrayın.
Hazırladığınız tacoların üzerine önce marulu ardından domates ve soğanı ekleyin. Rendelenmiş peynirleri de üzerine serpiştirin ve tacolarınız hazır. Tacolarınızı elle yiyerek Meksika mutfağının tadına varabilirsiniz.
Amerikan usulü taco yapımı ile Meksika usulü taco yapımında temel fark aslında ekmeklerindedir. Amerika’da yapılan taco mısır yerine buğday unundan yapılır. Meksika'da mısır kullanımı çok yaygındır ve bu taconun ekmeğine de yansımış durumdadır. Tadındaki değişimin yanı sıra Meksika stilinde yapılan taco daha yumuşaktır. Sıcaktır ve ağızda eşsiz bir lezzet bırakarak erir. Ekmek dışında diğer bir fark da taconun içinde domates marul yerine tercih edilen soslardır. Bu soslar ile acılığı ya da baharat oranı değişir ve bambaşka bir lezzet ortaya çıkar. Amerikan usulü tacoda sos tercihi daha fazladır.
Eğer tarifi uygularken Tortilla ekmeği bulamazsanız yerine Türk usulü lavaş da kullanabilirsiniz.
Tortilla ekmeği yerine lavaş dışında ise hazır taco çubukları da tercih edilebilir.
Taconun iç kısmına istediğiniz ve beğendiğiniz malzemeleri ya da sosları ekleyerek lezzeti damak tadınıza göre değiştirebilirsiniz.
Yine tercihinize ve beğenize bağlı olarak harçtaki soğan ve sarımsağı azaltıp artırabilirsiniz.
Taco içine et koymak istemiyorsanız avakadoyu da alternatif olarak deneyebilirsiniz.
Tacolarınıza ayrıca jalapeno biberi, renkli dolmalık biber, maydanoz gibi malzemeler de katabilirsiniz.
Son olarak ise tacoların eşit miktarda pişmesi için, fırın ısısını önceden ayarlamayı unutmamalısınız.
1 porsiyon taco ortalama olarak 100 gramdır. Anavatanı Meksika olan bu lezzetin 1 porsiyonu yaklaşık 225 kaloridir.
Hepinize şimdiden afiyet olsun!
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