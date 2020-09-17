Meksika Mutfağını Sofranıza Getirin: Taco Tarifi

Meksika mutfağından dünyaya yayılan bu lezzeti hiç kuşkusuz siz de evde yapabilirsiniz. evde taco tarifini deneyerek damak tadınıza uygun bir Meksika yemeği yapabilirsiniz. İştah kabartan tacolar; yapan ya da yiyecek olan kişinin damak tadına göre çeşitlendirilebilir. Yapıldığı ülkeye veya servis şekline göre çeşitli değişikliklere uğrayan orijinal taco tarifini farklı yöntemlerle de hazırlayabilirsiniz. İç harcını tavuk ve kırmızı etle çeşitlendirebileceğiniz gibi et ürünleri sevmeyenler için de harika sebzeli tacolar yapabilirsiniz.

Taco yapımında klasikleşmiş tada ulaşmak için küçük boy tortilla ekmeklerinin içine acısı ve baharatı bol iç harcını koyarak salatasını da taze lime suyu ile harmanlayarak servis edebilirsiniz. Hazırsanız bu iştah açıcı lezzet için malzemelere göz atabilirsiniz. (Bu malzemelerle 12 adet taco hazırlanabilir.)

Taco Malzemeleri̇;

12 adet küçük boy tortilla ekmeği veya hazır taco

600 gram orta yağlı kıyma

1 adet küçük boy kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy domates

1 tatlı kaşığı acı sos

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı kimyon

4 dal taze kişniş

Servi̇si̇ İçi̇n;

1/2 demet kıvırcık marul

1 adet büyük boy domates

1 adet orta boy kırmızı soğan

1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1/2 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

Taco Nasıl Yapılır?

Öncelikle soğanı küp küp doğrayın. İsteğinize bağlı olarak rendeleyebilirsiniz.

Daha sonra domates kabuklarını soyun ve domatesi rendeleyin.

Püre haline gelen domatesi bir kase ye alarak kişnişe geçin. Taze kişniş yapraklarını incecik kıyın.

Doğranacaklar bittikten sonra pişirme işlemine geçebilirsiniz. Bunun için öncelikle bir tane tavayı ocağın üzerine koyun.

Doğramış olduğunuzu kuru soğanları ve dana kıymayı tavaya alın

Zeytinyağını ekleyip kısık ateşte rengi hafif değişene kadar kavurun.

Domates salçası, acı sos ve rendeye vurduğunuz domates püresini kıymanın üzerine ekleyin. Kısık ateşte kıyma suyunu geri çekene kadar pişirmeye devam edin.

Baharatı ile lezzetlenecek olan taconuzun iç harcına doğranmış kişnişi, tuz ve kimyonu ekleyin. Birkaç dakika daha karıştırarak pişirin. Ve iç harcınızı ocaktan alın.

Küçük boy tortilla ekmeklerini fırında ısıtın. Fırını olmayanlar bu işlemi bir tavada da yapabilirler.

Ekmeklerinizi katlayarak içlerine kıymalı harcınızı doldurun.