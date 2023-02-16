YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Meksika'dan gönderilen 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı

Meksika'dan gönderilen 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı

16.02.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'nın, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan uluslararası kampanya kapsamında gönderdiği 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı.

Meksika'dan gönderilen 100 ton insani yardım malzemesi Adana'ya ulaştı

Meksika Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarınca, Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı aracılığı ve Türkiye Büyükelçiliği işbirliğinde koordine edilen yardımları taşıyan, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı'ndan (AIFA) kalkan uçak, Adana Havalimanı'na indi.

Gıda, kıyafet, battaniye, çadır, jeneratör, medikal ve hijyen malzemelerini taşıyan kargo uçağı, Meksika Büyükelçiliği Ticaret ve Kültür Ataşesi Mario Chaparro ile Savunma ve Hava Kuvvetleri Ataşesi Ernesto Velazquez Montoya tarafından karşılandı.

Chaparro, AA muhabirine, Meksika halkının Türkiye'deki dostları ve kardeşleriyle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Afetlerde uluslararası işbirliğinin temel nitelikte olduğuna dikkati çeken Chaparro, Türkiye'ye yardım etmekten ve Türk halkını desteklemekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Chaparro, Meksika'dan gelen arama kurtarma köpeği Proteo'nun çalışmalar sırasında öldüğünü anımsatarak, "Yardım ve destek için sosyal ağlar, e-postalar hatta el yazısıyla yazılmış mektuplar aracılığıyla pek çok kişinin teşekkürlerini aldık." dedi.

Savunma ve Deniz Kuvvetleri Bakanlığı ile Meksika Red Cross'dan 150 kişilik arama kurtarma ekibinin, Adıyaman'da bir hafta süren çalışmasının ardından Türkiye'den ayrıldığını belirten Chaparro, sivil toplum kuruluşlarından yaklaşık 100 personelin, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya gibi deprem bölgelerinde görevlerine devam ettiğini söyledi.

Chaparro, ayrıca Meksika hükümetinin ve halkının başsağlığı dileklerini iletti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul’a getirildiAdana’dan askeri kargo uçağıyla 30 yaralı depremzede İstanbul’a getirildi
Hatay Voleybol Takımı'nın dört sporcusu daha depremde hayatını kaybettiHatay Voleybol Takımı'nın dört sporcusu daha depremde hayatını kaybetti
Enkaz çalışmalarına katılan Litvanyalı arama kurtarma ekibi İstanbul’a döndüEnkaz çalışmalarına katılan Litvanyalı arama kurtarma ekibi İstanbul’a döndü
Anahtar Kelimeler:
deprem Adana Meksika yardım

Adana Namaz Vakitleri 16 Şubat Perşembe

İmsak
06:00
Sabah
07:20
Öğle
12:58
İkindi
15:58
Akşam
18:26
Yatsı
19:41

Adana Nöbetçi Eczaneler16 Şubat Perşembe

Adıyaman Eczanesi
Seyhan
Omerya Eczanesi
Seyhan
Toros Eczanesi
Seyhan
Aytekin Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Seda Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Hem işlevsel hem uzun ömürlü en iyi ütü modelleri

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Saatlerini bilgisayar başında geçirenler buraya! Duruş bozukluğu yaşamamak için yapmanız gerekenler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.