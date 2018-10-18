Meksikalı efsane teknik adam Marbella Ibarra ölü bulundu!

Meksika'da kadın futbolunun öncüsü olarak gösterilen Marbella "Mar" Ibarra'nın ülkesindeki Baja California eyaletine bağlı El Rosarito şehrinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

19 Eylül'den bu yana kayıp olan 44 yaşındaki Ibarra, iddialara göre pazartesi sabahı elleri ve kolları bağlanmış ve vücudu battaniyeye sarılı bir şekilde ölü bulundu.

Esrarengiz ölümü araştıran yetkililer, Ibarra'nın cuma günü ölünceye kadar dövüldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Hayatını kaybettiği Baja California'da kurduğu Isamar FC takımını kurarak eyaletteki kadın futbolcuların önünü açan Ibarra, Meksika'da kadın futbolunun en önemli figürü olarak gösteriliyordu.

