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Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.08.2018 12:01 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’la önceki gün Çeşme’de bir araya geldi. Milyarder ve çocukları Acun'un teknesine bayıldı

Meksikalı milyarder, Acun Ilıcalı için geldi

Acun Ilıcalı, kısa süre önce 150 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzaladığı Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’la önceki gün Çeşme’de bir araya geldi.

İkili, Salinas’ın Azteca adlı mega yatında görüştü.

Ilıcalı, akşama doğru sürat teknesiyle Meksika’da televizyon kanalları bulunan ve ülkenin en zengin işadamları arasında yer alan 62 yaşındaki Salinas’ın Fun Beach açıklarında demirli yatına gitti.

Meksika’da önemli prodüksiyonlara imza atmayı kararlaştıran ikili, yaklaşık 1 saat görüştü. Görüşmenin sonunda da hatıra selfie’leri çekildi.

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Ricardo Salinas ile Acun Ilıcalı’nın iş görüştüğü dakikalarda, Meksikalı işadamının çocukları Ilıcalı’nın sürat teknesini inceledi.

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Ilıcalı, görüşmenin sonunda Salinas’ı kendi teknesiyle kısa bir tura çıkardı.

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