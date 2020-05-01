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Meldishop olarak sizlere muhteşem tasarımlar sunuyoruz!

Betül Songur Betül Songur
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Göze hitap eden, zamansız ve şık takılarımız, stilinizi ferahlatacak aksesuarlarımız ile kadın, erkek ve çocuk kategorisinde ürünlerimizi E-ticaret sektöründe sizlerle buluşturuyoruz. Ürün grupları arasında büyük ilgi gören taşlı gümüş takıların yanı sıra özel koleksiyonlar, taşsız takılar, zincirler, kolye uçları, bileklikler, yüzükler, küpeler, bilezikler, çocuk ve erkek takıları bulunuyor.

Meldishop olarak sizlere muhteşem tasarımlar sunuyoruz!

Küpelerde, kolyelerde, bileziklerde ve yüzüklerde kullanılan değerli taşlar, yerine ve zamanına uygun olarak kullanmanıza imkân tanıyor. Yalın ve sade tasarımlar içinizdeki sakinliği ortaya çıkarırken, dinamik ve heyecan uyandıran tasarımlar ise içinizdeki heyecanı ortaya çıkartıyor.

yuzuk

Geniş fiyat yelpazesinde her bütçeye göre sunulan her bir ürün, sizleri yansıtıyor. Tasarımlar tıpkı sizler gibi, çok kıymetli, renkli ve aynı zamanda çok değerli.

20 yıldır yüksek kalite ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak sektördeki yerimizi ve kalitemizi koruyarak, sizlere dijital dünyada da hizmet vermeye devam edeceğiz.

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