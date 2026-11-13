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Samsung Galaxy A18 5G Bluetooth sertifikası aldı! Yakında geliyor mu?

Samsung'un henüz tanıtmadığı Galaxy A18 5G, Bluetooth SIG sertifikası aldı. Sertifika kayıtlarında akıllı telefonun yedi farklı model kodu ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A18 5G Bluetooth sertifikası aldı! Yakında geliyor mu?
Enes Çırtlık

Samsung, eylül ayında Galaxy A18 4G modelini tanıtmıştı. Şirket, önümüzdeki birkaç ay içinde telefonun 5G destekli versiyonu olan Galaxy A18 5G'yi de tanıtabilir. Henüz resmi olarak duyurulmayan cihaz, Bluetooth SIG sertifikası aldı.

SAMSUNG GALAXY A18 5G'NİN MODEL KODLARI ORTAYA ÇIKTI

Samsung Galaxy A18 5G, Bluetooth SIG'nin internet sitesinde SM-A186B, SM-A186B/DS, SM-A186U1, SM-A186U, SM-A186W, SM-A1860 ve SM-S186V olmak üzere yedi farklı model koduyla listelendi. Bu kodlar arasında çift SIM kart destekli ve ABD pazarına yönelik modeller de bulunuyor.

Samsung Galaxy A18 5G Bluetooth sertifikası aldı! Yakında geliyor mu? 1

Bluetooth SIG sertifikası, Galaxy A18 5G hakkında model kodları dışında herhangi bir bilgi ortaya koymuyor. Bu nedenle akıllı telefonun neler sunacağını öğrenmek için yeni bilgilerin ortaya çıkmasını beklemek gerekiyor.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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