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  4. Melek Baykal'dan kısıtlama olan günde oluşan trafiğe tepki: Bu Korona bitmez

Melek Baykal'dan kısıtlama olan günde oluşan trafiğe tepki: Bu Korona bitmez

13.12.2020 21:58 | Son Güncelleme:
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Kişisel Instagram hesabından bir video paylaşan oyuncu Melek Baykal, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün, yolda oluşan trafiği aktararak isyan etti. Baykal, paylaştığı videoda "Bu korona bitmez" diye sitem etti.

İyi Aile Babası isimli diziyle ekranlara dönen Melek Baykal, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kişisel Instagram hesabından bir video paylaşan Baykal, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün için, yolda oluşan trafiği aktararak isyan etti.

Melek Baykal, paylaştığı videoda "Bu korona bitmez" diye sitem etti. Baykal videoda, "Şimdi dostlar vaziyeti görüyor musunuz bilmiyorum ama, biz sete gidiyoruz, Valilikten özel iznimiz var. Mecburen çalışıyoruz. Bakar mısınız ya, bu nasıl… Cumartesi, sokağa çıkma yasağı var ve trafikten biz yol alamıyoruz. İnanılmaz bir trafiğin içindeyiz, görüyor musunuz? Her yer böyle. Şuraya bakın, güya hafta sonu, sokağa çıkma yasağı var? Bu korona bitmez dostlar, bu ülkede bitmez" ifadelerini kullandı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
yaw ne üretimi yapacaksın da sete gidiyorsun. o firmalar vs. olmasa ne marketlere un tuz gider nede kargon evine gelir. sadece senin mi işin var bu hayatta. bi sen görevlisin zaten.
Aynen kısıtlama sanki belli bir gruba var, herkes cumadan bir mazeret uydurup izin alıyor, her yer mercedes li çiftçi dolmuş dışarıda geziyorlar, malesef özellikle ilçelerde yöneticiler siyasi sebeblerle herkese izin veriyor, başta kendileri uymuyor

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