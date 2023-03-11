Melek Mosso evlilik yolunda ilk adımı attı! 'Evet' dedi

Sosyal medya paylaşımları ve güçlü sesiyle gündemden düşmeyen Melek Mosso'dan güzel haber geldi. Ünlü şarkıcı 2021 yılında klip çekiminde tanıştığı oyuncu ve manken Serkan Sağdıç ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, evlilik yolunda ilk adımı attı.

'EVET' DEDİ

Serkan Sağdıç, Melek Mosso'ya evlilik teklifi etti. Mosso da sevgilisinin teklifine "Evet" dedi. İkilinin en mutlu olduğu an ise arkadaşları tarafından kayda alındı ve çekilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

KLİP ÇEKİMİNDE TANIŞMIŞLARDI

Sağdıç, Melek Mosso'nun "Kirpiklerin" isimli şarkısının klibinde oynamıştı. Klipte iki sevgiliyi canlandıran ikilinin arkadaşları kısa süre içerisinde aşka dönüşmüştü.



