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Melek Mosso kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Melek Mosso'nun hayatı ve şarkıları!

03.12.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Melek Mosso, Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüne konuk oluyor. Deneyimli şarkıcının sevenleri programın yeni bölümünü heyecanla bekliyor. Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu programa katılan Melek Mosso kimdir, kaç yaşında? Melek Mosso şarkıları nelerdir?

Melek Mosso kimdir, kaç yaşında? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Melek Mosso'nun hayatı ve şarkıları!

Melek Mosso 3 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor. Haluk Levent ve Özgür Can Çoban ile birlikte şarkılar söyleyip sohbet edecek olan Melek Mosso kimdir, kaç yaşında soruları ise araştırılmaya başlandı. Peki Melek Mosso kaç yaşında, kimdir? Melek Mosso’nun şarkıları neler?

MELEK MOSSO KİMDİR?

Melek Mosso, 11 Kasım 1988’de Kayseri’de dünyaya geldi.

Melek Mosso, 7 yaşından beri müzikle ilgileniyor. Gerçek ismi Melek Davarcı olan ünlü ismin sahne adında Mosso kullanması ile İtalyanca’dan geliyor. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun olan sanatçı, İstanbul’a yerleşerek burada amatör şarkıcılığa başladı. Piyano, yan flüt ve solfej üzerine dersler vermeye başladı.

Çeşitli yarışmalara katılıp dereceler alan Melek Mosso, Yıldız Tilbe’nin “Vursalar Ölemem” şarkısını yorumlamasından sonra sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. 2018’de kendisine ait “Kedi” isimli şarkıyı yayınlanan Melek Mosso, 2020 yılında ise kendi albümünü piyasaya sürdü. Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan sanatçının en sevilen bestelerini ve yorumlarını seslendirmesi bekleniyor.

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