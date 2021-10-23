Melek Mosso kimdir? Melek Mosso aslen nereli, kaç yaşında?

Melek Mosso'nun hayatı ve şarkıları merak ediliyor. Tam adıyla Melek Davarcı olan şarkıcı Melek Mosso, Şarkılar Bizi Söyler programının 23 Ekim Cumartesi konuklarından biri oldu. Peki Melek Mosso kimdir?

MELEK MOSSO KİMDİR?

Şarkıcı Melek Mosso ya da tam adıyla Melek Davarcı 11 Kasım 1988 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Sahnede Melek Mosso ismiyle performans gösteren Melek Mosso ayrıca müzik öğretmenliği de yapıyor.

Müzik hayatı yedi yaşında ilk bestesini yaparak başlamış olan Melek Mosso dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başlamıştır. Mosso, Güzel Sanatlar Lisesi'nde eğitimine devam etmiştir. Lise döneminde yan flüt çalmaya başlayan isim, üniversite öğrenimini Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Sanatçı, öğrenim hayatı boyunca korist ve solistlik yapmıştır.

MELEK MOSSO ŞARKILARI

EP'leri

Melek Mosso (2020)

Single'ları

"Kedi" (2018)

"Gölgen Yeter" (2018)

"Keklik Gibi" (2019)

"Vursalar Ölemem" (2019)

"Sarıla Sarıla" (2019)

"Gönül Gözü" (2020)

"Unutan Kazanır" (2020)

"Gel Desem de Gelme" (Aras ile) (2021)

"Zülüf" (Haluk Levent ile) (2021)

"Parayla Saadet Olmaz" (Sevda Yüklü Şarkılar) (2021)

"Hayatım Kaymış" (2021)

"Cumartesi Türküsü" (2020)

"Yalan" (ft. Aras) (2020)

"Kurtuldun Dediler" (2020)

"Kızgınım" (2021)

"Ağlarsam" (2021)

"Sonrası Kalır" (2021)



