Melek Mosso konseri sonrası hedefteydi! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel istifa mı etti? Görevden alma...

Şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada seçim döneminde paylaştığı 'seçim kombini' videosuyla tepki çekmiş daha sonra da özür dilemişti. Paylaşımının maksadını aştığını söyleyen Mosso'ya destek verenler kadar tepki gösterenler de vardı.

Melek Mosso, "Ben, kuzenini bir kadın cinayetine kurban vermiş bir kız çocuğu olarak bir şeyler söylemek istedim. Kadın cinayetlerini, kadın tacizlerine ses çıkarmak istedim. Anlıyorum ki başka yerlere çekildi" demişti.

CÜNEYT YÜKSEL'DEN MELEK MOSSO AÇIKLAMASI! 'YOĞUNLUĞUN YANSIMASI'

Sürecin devamında açıklama yapan AK Partili belediye başkanı Cüneyt Yüksel; 'Yapılanları yanlış buluyorum. Kendisinden samimi bir özür bekleyen bir kitle var. Melek Hanım, bu konseri halkla kucaklaşma olarak gördüğünü dile getirdi. Biz de etkinliğe devam etme kararı aldık. Mosso, ilk şarkısından sonra yüz binlerce kişinin önünde, yaşananlardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek özür dilemiştir. Ayrıca bilinmesini isterim ki, özür sonrasında sahnede yaşananlar, sahne öncesindeki duygu yoğunluğunun yansımasıdır. Bundan dolayı üzdüğüm veya kırdığım teşkilat mensuplarımız varsa her birinden özür diliyorum' ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANI YÜKSEL İSTİFA MI ETTİ?

Bazı medya organlarında yaşanan olaylar sonucunda Cüneyt Yüksel'in Süleymanpaşa Belediye başkanlığından istifa ettiğine yönelik haberler çıktı fakat Cüneyt Yüksel'in sosyal medya hesabında bu bilgi doğrulanmadı.



Yüksel'in genel merkeze giderek savunma verdikten sonra istifa ettiği iddia edildi.



