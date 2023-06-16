Berfu Yenenler yorumlardan sonra göğüslerini ve kalçasını büyütüp belini inceltti!

Miss Turkey 2015 4'üncü güzeli Berfu Yıldız 2019 yılında Eser yenenler ile evlendi. 2 çocuğu olan Berfu Yenenler son dönemde sosyal medyada ürettiği komik içeriklerle dikkat çekiyor.

Berfu Yenenler son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekmişti. Ünlü fenomene göğüsleri, kalçası, beli, ayakları ve saçlarına dair çok fazla olumsuz yorum geldi.

"Memelerinin yerinde nohut mu var?", "Popon nerede?", "Ayakların 55 numara mı?", "Dizlerin iğrenç" yorumlarını gören Berfu Yenenler harekete geçti.

Berfu Yenenler bu olumsuz yorumları ti'ye alarak göğüslerini ve kalçasını büyütüp belini inceltti. O anları paylaşan Eser Yenenler'in karısı paylaşıma "Benden beklenen" notunu paylaşarak yorumlarla dalga geçti.