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Berfu Yenenler yorumlardan sonra göğüslerini ve kalçasını büyütüp belini inceltti!

16.06.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada komik videolar paylaşarak dikkat çeken Berfu Yenenler son olarak kendisine gelen yorumlardan yola çıkarak fotoğrafıyla oynadı. Göğüslerini büyütüp belini incelten Berfu Yenenler'in paylaşımına beğeni yağdı.

Miss Turkey 2015 4'üncü güzeli Berfu Yıldız 2019 yılında Eser yenenler ile evlendi. 2 çocuğu olan Berfu Yenenler son dönemde sosyal medyada ürettiği komik içeriklerle dikkat çekiyor.

Berfu Yenenler son olarak tatil pozlarıyla dikkat çekmişti. Ünlü fenomene göğüsleri, kalçası, beli, ayakları ve saçlarına dair çok fazla olumsuz yorum geldi.

"Memelerinin yerinde nohut mu var?", "Popon nerede?", "Ayakların 55 numara mı?", "Dizlerin iğrenç" yorumlarını gören Berfu Yenenler harekete geçti.

Ekran Alıntısı

Berfu Yenenler bu olumsuz yorumları ti'ye alarak göğüslerini ve kalçasını büyütüp belini inceltti. O anları paylaşan Eser Yenenler'in karısı paylaşıma "Benden beklenen" notunu paylaşarak yorumlarla dalga geçti.

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Berfu Yenenler sosyal medya Miss Turkey miss turkey 2015

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