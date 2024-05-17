MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı sosyal medyada tartışma yarattı!

Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı sosyal medyada tartışma yarattı!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.05.2024 17:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne performansları ve tarzıyla magazin gündeminden düşmeyen Melek Mosso, son olarak konserinde giydiği iddialı tül elbisesiyle gündeme geldi. Şarkıcının cesur pozlarını gören takipçileri yorum yağmuruna tuttu. Mosso'nun cesur sahne tarzı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Pek çok kişi şarkıcının sahne tarzını "fazla iddialı" bulduğunu söyleyip topa tutarken bazıları ise elbiseyi beğendiğini belirtti.

Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı sosyal medyada tartışma yarattı!

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, güçlü sesi ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Mosso'nun cesur sahne tarzları ise çok konuşuluyor.

Cannes'a damga vurdu! İddialı tarzı olay oldu Cannes'a damga vurdu! İddialı tarzı olay oldu

Ünlü şarkıcı, özel hayatıyla da gündeme geliyor. Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçen yıl dünyaevine girmişti.

Son olarak konserinden pozlarını Instagram hesabından paylaşan Mosso, cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı.

melekmosso2

Siyah transparan tül bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, fiziğiyle ve güzelliğiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Siyah tüllerden oluşan, drape detayları bulunan yarı transparan elbise sosyal medyada tartışma yarattı.

Pek çok kişi kıyafetini "fazla iddialı" bulduğu ünlü şarkıcıyı adeta topa tuttu. Şarkıcının sahne tarzı ile ilgili sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

"Kaliteli ses sanatçısı sesiyle ön planda olmalı, vücuduyla değil", Sesinizi beğeniyorum ama üstünüzde kıyafet göremiyorum, "Kıyafetinin sanatının önüne geçmesine izin vermemelisin", "Keşke onu giymeseydin."

melek68

"ELBİSE ÇOK YAKIŞMIŞ"

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise uçuş uçuş elbiseyi beğenerek Melek Mosso'ya iltifatlar yağdırdı.

Hayranları "Elbise çok yakışmış", "Elbise çok yaratıcı ve çok iddialı", "Sen sanatsın", "Buralar yıkılıyor", "Geldi bizim bebeksi", "Deliriyorum" gibi yorumlar yaptı.

melek4

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cannes'a damga vurdu! İddialı tarzı olay olduCannes'a damga vurdu! İddialı tarzı olay oldu
Ayakları gündem oldu! Görenler şaşırmıştıAyakları gündem oldu! Görenler şaşırmıştı
Ev değil, araç değil, evlilik ilanı... Nur Viral ne diyeceğini bilemediEv değil, araç değil, evlilik ilanı... Nur Viral ne diyeceğini bilemedi
Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
En Çok Okunan Haberler
Kabul edildi! Ferdi rekor bedelle ayrılıyor... İşte yeni takımı

Kabul edildi! Ferdi rekor bedelle ayrılıyor... İşte yeni takımı

Ata Emre Akman cinayetinde adı geçen kadın ilk kez konuştu!

Ata Emre Akman cinayetinde adı geçen kadın ilk kez konuştu!

Yer: Kayseri! İnfiale yol açan görüntüler sonrası gözaltına alınmıştı: O anne hakkında yeni gelişme!

Yer: Kayseri! İnfiale yol açan görüntüler sonrası gözaltına alınmıştı: O anne hakkında yeni gelişme!

Cesur sahne tarzı tartışma yarattı!

Cesur sahne tarzı tartışma yarattı!

Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı

Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı

Ev değil, araç değil, evlilik ilanı... Nur Viral ne diyeceğini bilemedi

Ev değil, araç değil, evlilik ilanı... Nur Viral ne diyeceğini bilemedi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.