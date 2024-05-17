Melek Mosso'nun cesur sahne tarzı sosyal medyada tartışma yarattı!

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, güçlü sesi ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Mosso'nun cesur sahne tarzları ise çok konuşuluyor.

Ünlü şarkıcı, özel hayatıyla da gündeme geliyor. Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçen yıl dünyaevine girmişti.

Son olarak konserinden pozlarını Instagram hesabından paylaşan Mosso, cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı.

Siyah transparan tül bir elbise tercih eden ünlü şarkıcı, fiziğiyle ve güzelliğiyle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Siyah tüllerden oluşan, drape detayları bulunan yarı transparan elbise sosyal medyada tartışma yarattı.

Pek çok kişi kıyafetini "fazla iddialı" bulduğu ünlü şarkıcıyı adeta topa tuttu. Şarkıcının sahne tarzı ile ilgili sosyal medya kullanıcıları şu yorumları yaptı:

"Kaliteli ses sanatçısı sesiyle ön planda olmalı, vücuduyla değil", Sesinizi beğeniyorum ama üstünüzde kıyafet göremiyorum, "Kıyafetinin sanatının önüne geçmesine izin vermemelisin", "Keşke onu giymeseydin."

"ELBİSE ÇOK YAKIŞMIŞ"

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise uçuş uçuş elbiseyi beğenerek Melek Mosso'ya iltifatlar yağdırdı.

Hayranları "Elbise çok yakışmış", "Elbise çok yaratıcı ve çok iddialı", "Sen sanatsın", "Buralar yıkılıyor", "Geldi bizim bebeksi", "Deliriyorum" gibi yorumlar yaptı.









