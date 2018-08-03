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Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı! Yağmur ve Melek arasında yakınlaşma!

DİZİ HABERLERİ  | 03.08.2018 00:59 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Meleklerin Aşkı’nın 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanında, Necmettin’in Rusça konuştuğu, evdekilerin onu anlamaya çalıştığı tanıtımda sürpriz bir misafirin Çekilmez ailesinin evine gelmesiyle ortalık karışıyor. Necmettin’in Rus bir kadını eve getirmesiyle Melike deliye dönerken, Yağmur ve Melek’in arasındaki yakınlaşma merak uyandırıyor.

Meleklerin Aşkı 6. bölüm fragmanı! Yağmur ve Melek arasında yakınlaşma!

Meleklerin Aşkı’nın bu akşam ekrana gelen 5. bölümünde Mehtap’ın psikopat abisi Hamdi ile karşı karşıya kalan Yağmur, Melek’in “Yağmur, Mehtap’a deliler gibi aşık!” yalanıyla neye uğradığını şaşırdı.

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kredi borçları yüzünden ihtarname gelen ve yıkılan Necmettin’i yine Rukiye kurtardı. Melek, Yağmur’u Hamdi’nin elinden kurtarmak için planını devreye soktu. Bir şekilde ikna olan Hamdi, kardeşi Mehtap’ı da alarak Sivas’a döndü. Parçaları birleştiren Melek, Yağmur’un sevdiği kızın kendisi olduğunu anladı. Artık kaybedecek vakti olmayan Yağmur ise Melek’e aşkını itiraf etmeye kararlıydı. Yağmur’un aşkından intihar eden Deniz ise Melek’i çok büyük bir ikilemde bıraktı. Vicdanına yenik düşen Melek, Almanya’ya dönme kararı aldı. Hayallerine adım atacağını sandığı anda Melek’i sonsuza kadar kaybetme gerçeğiyle karşı karşıya kalan Yağmur, Melek’i kararından döndürebilecek miydi?

MELEKLERİN AŞKI 5. BÖLÜM KONUSU
Yağmur, Melek’e aşkını itiraf edeceğini, onunla güzel günler göreceğini hayal ederken kendini psikopat bir abinin pençesinde bulmuştur. Yağmur içine düştüğü yanlış anlamadan bu sefer öyle kolay kurtulamayacaktır. Çünkü Mehtap’ın abisi, gözünü karartmıştır. Yağmur’la kardeşini baş göz edecektir. Evdeki herkes Yağmur’un, Hamdi’nin suyuna gitmesini, şimdilik onun söylediklerini yapmasını istemektedir. Fakat Yağmur bunu yapamaz. Çünkü her geçen saniye Melek’ten biraz daha uzaklaşmakta, aşkıyla arasına aşılmaz engeller girmektedir. Bütün ev halkı Yağmur’u, Hamdi’nin elinden kurtarmanın yollarını arar. Sonunda Hamdi bir şekilde ikna edilmiş, tehlike bir süreliğine de uzaklaştırılmıştır. Artık Yağmur’un kaybedecek vakti yoktur. Yeni bir tehlike ya da yanlış anlama baş göstermeden Melek’e aşkını itiraf edecektir. Melek, eve gelir gelmez onu dışarı çıkaracak ve Melek ne derse desin asla aşkından vazgeçmeyecektir. Yani Yağmur, amacına ilk defa bu kadar yaklaşmıştır. Ve fakat kader ağlarını örmeye devam etmiş, Melek’i çok büyük bir ikilemde bırakmıştır. Melek vicdanına yenik düşmüş, eve; herkesi ve her şeyi terk etme kararıyla gelmiştir. Yağmur, hayallerine adım atacağını sandığı anda Melek’i sonsuza kadar kaybetme gerçeğiyle karşı karşıyadır.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen ve senarist koltuğuna başarılı projelerin mimarı Ersoy Güler’in oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı’nın yeni bölümü 9 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

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