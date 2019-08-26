Mynet Trend

'Melen'de raftinge tüm ülkelerden rağbet var'

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 26.08.2019 07:42 | Son Güncelleme

Yaz tatilini değerlendirmek üzere Türkiye'ye gelen yabancı turistler, ülkenin en önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesinden geçen Melen Çayı'nda yoğunluk oluşturdu.

Yabancı turistler, otobüslerle geldikleri Melen Çayı'nda rafting yaparak eğlendi.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede geçen ay yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören tesislerin yürütülen çalışmalarla eski günlerine döndüğünü söyledi.

Melen'in yabancı turistler için vazgeçilmez olduğunu, rafting turlarının yoğun şekilde devam ettiğini aktaran Tepe, şöyle konuştu:

"Yaz sezonunun sonuna doğru geliyoruz. Bundan 2-3 yıl önce ağustos aylarında hiç tur yapamıyorken, şu an turlarımız hızlanmış durumda. Artık sadece Orta Doğu'dan değil, Batı ülkelerinden de talep görüyoruz. Tüm ülkelerden Melen Çayı'na rağbet var. Melen bu anlamda en önemli konuma geldi."

Tepe, 17-18 Temmuz tarihlerinde büyük bir felaket yaşadıklarını ancak hızla toparlandıklarını dile getirerek, "Sel felaketinin ardından yaşanan yoğun talep yaralarımıza merhem oldu. Bu da tüm işletmecilerimizin yüzünü güldürdü. Hafta sonları 500 ila bin kişiye rafting yaptırıyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

PARTNERSezen Aksu'nun acı günüSezen Aksu'nun acı günü
'Batı Karadeniz'in incisi'nde turizm canlandı'Batı Karadeniz'in incisi'nde turizm canlandı
8 bin yıllık antik kente yoğun ilgi! 8 bin yıllık antik kente yoğun ilgi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Düzce Melen Çayı

En Çok Okunan Trend Haberler

Atılan tweet sonrası ortaya çıktı! ABD'den skandal hamle!

Atılan tweet sonrası ortaya çıktı! ABD'den skandal hamle!

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Suriyeliler birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var: O anlar kamerada

Termometreler çıldırdı! Sokaklar boş kaldı: Adeta hayalet şehir

Termometreler çıldırdı! Sokaklar boş kaldı: Adeta hayalet şehir

Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

Kahreden haber! 14 yaşındaki kız fuhuş baskınında yakalanınca...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Tarihin sıfır noktasında ilk! Artık orada da...

Tarihin sıfır noktasında ilk! Artık orada da...

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Batı Karadeniz'in incisi'nde turizm canlandı

'Batı Karadeniz'in incisi'nde turizm canlandı

8 bin yıllık Efes Antik Kentine yoğun ilgi!

8 bin yıllık antik kente yoğun ilgi!

Gabar Dağı şelaleleriyle cezbediyor

Gabar Dağı'ndaki saklı cennet büyülüyor

Amasra'da sıcak hava ve nemden bunalanlar sahillere koştu

Sıcak havayı değerlendirmek isteyen sahillere akın etti

Adrenalin doğa sporlarının başkenti Kemaliye’de çekilen görüntüler beğeniye sunuldu

Adrenalin spor tutkunları buraya bayılacaksınız

Uludağ'ın göllerinde kışın yürüdüler, yazın yüzdüler

Bu gölde kışın yürüyüş yapıyorlar, yazın yüzüyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.